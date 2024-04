The Goldberg-Polin family has given permission for the propaganda video released by the Hamas jihadi death cult to be shared.



They want the world to see the horrors their beloved Hersh has endured. He was abducted from the Nova music festival on October 7 after his arm was blown… pic.twitter.com/yK8J9UYVPr — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) April 24, 2024

This is Hersh Goldberg-Polin.



For 201 days Hamas has been holding him hostage after kidnapping him from the nova festival.



Today, they released a propaganda video of him. I will instead show his smiling face as it should be seen rather than their sick propaganda. pic.twitter.com/5vvQ0Odu4g — Ariella (tortured poet version) (@ariellakimmel) April 24, 2024

These are the before and after photos of Hersh Goldberg-Polin.



He is Israeli-American.



He has been held hostage for 200 days.



Hamas have starved and tortured him for 6 months.



They blew off his arm with a grenade. pic.twitter.com/JcrHHXpRkL — Oli London (@OliLondonTV) April 24, 2024

Google News Showcase

Instagram

" разпространи, на който по всяка вероятност е заснет, заложник с, пленен по време на атаката, предаде Ройтерс.Краткото видео, в което не се посочва кога е записано, показвакоято е билапрез октомври, но иначе тойна Хърш Рейчъл Голдбърг-Полин, който беше отвлечен на музикалния фестивал "Нова", атакуван от бойци на "Хамас" в ранната утрин на 7 октомври и който е един от оставащите 133 израелски заложници в плен на групировката, след като повече от 100 пленници бяха освободени миналата година.от членове на "Хамас", коитои, по оценки на израелските власти, при една от най-кървавите атаки в историята на Израел.В отговор, заканвайки се да унищожи "Хамас" и да върне заложниците.Досега, сочат данни на здравните власти в анклава.