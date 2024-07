Григор ДимитровГаел Монфис с 3:0 сета на "Уимбълдън" с резултат 6:3,6:4,6:3 за час и 47 минути, съобщи Gong

Deadly Dimitrov does the business in three 😤



He dispatches Gael Monfils 6-3, 6-4, 6-3!#Wimbledon pic.twitter.com/1l1RFCLGPi