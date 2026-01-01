След уикенд на протести, безредици и грабежи, Франция се стреми да предотврати по-нататъшни вълнения преди нови демонстрации, планирани за събота.

Ето някои от мерките, които властите разпоредиха:

Полицейски час

В понеделник и вторник вечерта в части от Париж и няколко други града беше наложен частичен вечерен час, който се прилагаше за райони, където миналия уикенд избухнаха сблъсъци, и търговски зони, които бяха обект на мародери.

Париж също забрани публичните събирания на Шанз-Елизе, в близост до големи обществени сгради и в близост до жп гари.

Марсилия, вторият по големина град във Франция, забрани на непридружени непълнолетни да влизат в централните търговски улици всяка вечер до петък включително.

Забрани

Парижката полиция забрани на хората да носят бутилки или туби с бензин или газ, както и да притежават фойерверки, до четвъртък включително.

Миналия уикенд младежи подпалиха няколко магазина и обществени сгради и изстреляха фойерверки през тръби по полицаите, ранявайки няколко души.

Разгръщане на сили за сигурност

Френският премиер Себастиан Льокорню обеща „мащабно“ разполагане на сили за сигурност в събота, след като правителството му призна, че е „загубило контрол“ миналия уикенд.

Президентът Еманюел Макрон заяви в неделя, че властите ще бъдат „безкомпромисни“ към „подстрекатели от ултралеви маргинални групировки“, които той обвини за голяма част от насилието.

Елитни полицейски части са мобилизирани за предстоящия уикенд.

Макрон обаче не е обявил извънредно положение, което би позволило изпращането на войски за подсилване на полицейските сили.

Въпреки това, войници, които повече от десетилетие патрулират чувствителни обекти, летища, жп гари и туристически зони в рамките на „Операция Sentinelle“, ще продължат да бъдат разположени за защита на тези места.

Магазини

Правителството обяви безлихвени заеми за 3000 магазина, които бяха повредени, много от които ограбени, по време на безредиците миналия уикенд.

Собствениците на магазини обаче казват, че това не е достатъчно.

В социалните мрежи се появиха инициативи за набиране на средства от жителите, за да помогнат на местните магазини да се възстановят. Но общата набрана сума е само стотици хиляди евро, докато от сектора твърдят, че щетите ще достигнат стотици милиони.

Изгорени велосипеди

Туристите, които посещават Париж в момента, надявайки се да използват обичайно повсеместните велосипеди под наем, достъпни чрез приложения, може да открият, че те са станали малко по-оскъдни.

Повече от 1000 от 40 000 велосипеда, разположени в столицата, са били унищожени, често изгорени, тъй като са били хвърляни в импровизираните улични барикади, построени от протестиращи, според данни на AФП от операторите.

Доставки на храна

Престоят вкъщи и поръчката на доставка на храна също може да е проблем за някои.

Синдикатът „Union-Independents“, обхващащ повечето велосипедисти, извършващи доставки, поиска от Uber Eats, Deliveroo и други подобни компании да спрат доставките до райони, считани за опасни.

Синдикатът призова велосипедистите да могат да отменят доставките, без да губят пари, и да имат система, която да им позволява да виждат рисковите зони в реално време.