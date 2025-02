Бомба е избухнала във фоайето на луксозна жилищна сграда в Москва днес. Най-малко двама души са били убити, а четирима са били ранени, предаде Ройтерс.

Атаката е била насочена срещу лидер на проруски паравоенни сили в Източна Украйна, съобщи ТАСС.

Според руски медии бомбата се взривила точно когато мъж с охранители влязъл във фоайето на жилищния комплекс "Алие Паруса" на брега на река Москва, който се намира само на 12 километра от Кремъл.

Правоприлагащите органи казаха, че взривът представлява „опит за убийство“ и посочиха, че предполагаемата цел е бил Армен Саркисян, когото Украйна обвинява, че подпомага военните действия на Русия в украинската Донецка област.

Саркисян е починал в местна болница, след като част от крака му е била ампутирана.

The aftermath of the targeted explosion at a #Moscow apartment complex this morning #MoscowExplosion 💥💥💥 pic.twitter.com/UEYmqVZUds

„Следователите в момента установяват самоличността на поръчителите на престъплението“, заяви представител на правоприлагащите органи.

През декември украинските служби за сигурност описаха Саркисян като „престъпен бос“ в Донецка област, голяма част от която е под контрола на Москва от 2014 г., и заявиха, че го подозират в участие и подпомагане на „незаконни въоръжени групи“.

По думите им той е сформирал проруско военно подразделение, съставено от осъдени бойци и е организирал покупки на консумативи за подразделения на фронта.

През декември Украйна пое отговорността за убийството на руския генерал Игор Кирилов при експлозия на бомба пред жилищна сграда в Москва.

Към момента Украйна не е коментирала днешната експлозия, отбелязва Ройтерс.

❗️Explosion in Moscow residential complex



One person dead and four injured in the lobby of Alye Parusa residential complex in Moscow. pic.twitter.com/drRfQXjLeK