Чуждестранните туристи, посетили Турция през първите шест месеца на 2026 г., са похарчили близо 6 милиарда долара за храна и напитки, което превръща изхранването в най-голямата категория разходи за туризъм в страната, сочат данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ), цитирани от сайта „Тюркийе тудей“.

Според ТЮРКСТАТ в периода януари – юни разходите за изхранване, които туристите в Турция са направили, са надхвърлили 5,9 милиарда долара, отбелязвайки ръст от около 9 процента спрямо отчетените през 2025 г. разходи от 5,43 милиарда долара.

През същия период Турция е генерирала общо 25,75 милиарда долара приходи от туризъм, като след изхранването най-голям дял от разходите на туристите са отишли за дрехи и обувки – малко над 2,2 милиарда долара.

На челните позиции се нареждат още разходите за култура и развлечение (малко под 1 милиард долара), за сувенири (890,2 милиона долара), както и тези за спортни и образователни дейности (249 милиона долара).