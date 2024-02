Google News Showcase

оглави класацията Хот 100 на, съобщи сайтът на изданието.Изпълнителката си осигури първенството с парчето Texas Hold 'Em, което става деветият й сингъл, покорил върха в престижния чарт.Texas Hold 'Em оглави Хот 100 на "Билборд" седмица след като застана начело на класацията за кънтри песни, с което Бионсе сътвори история, ставайки първата чернокожа жена с подобно постижение.Певицата пусна Texas Hold 'Em на 11 февруари заедно с още един сингъл - 16 Carriages. Излизането им беше оповестено по време на Супербоул. Очаква се двата сингъла да бъдат включени в новия албум, който ще се появи на музикалния пазар на 29 март.Първенецът от миналата седмица Джак Харлоу отстъпи на втора позиция с Lovin on Me, след като отбеляза шест непоследователни седмици на върха в чарта Хот 100.се изкачи от петото до третото място с Lose Control.Челната петица се допълва от Йе (известен преди като Кание Уест) и Тай Дола Сайн със сингъла Carnival, записан в сътрудничество с Рич дъ Кид и Плейбой Карти, и певеца и автор на песни Бенсън Бун с Beautiful Things.В Топ 10 на класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли намират място още певицат, Тейт Макрей с Greedy, Зак Брайън с Remember Everything в сътрудничество с Кейси Мъсгрейвс и Доджа Кет с Agora Hills.