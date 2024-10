и последвали мащабнивръхлетяха голяма част, наводнявайкии прекъсвайкитрансорт. Властите съобщиха, чеИма информация и за, но към момента повече подробности не се съобщават, тъй като се установява и самоличността им. Държавната метеорологична агенция обяви червен код на тревога в района наи второ най-високо ниво на тревога в части от Андалусия.

БГНЕС

БГНЕС

The scale of the flooding currently unfolding in Valencia, Spain is unfathomable. This is footage from Chiva, where a jaw-dropping 343 mm of rain was recorded in just 4 hours earlier today, between 4:30 PM and 8:30 PM.



Video credit: Nalabcer pic.twitter.com/WdCgUifavQ — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 29, 2024

🇪🇸 Floods are sweeping through every corner of Europe, this time in Spain.

There are dozens of missing and dead.

May divine providence watch over them.🙏

🌧️⚡#spain #Valencia pic.twitter.com/z8CIwIFSNe — Rajni (@RajniRajni2210) October 30, 2024

Biblical flooding in Chiva in Valencia, Spain!



This is not normal!pic.twitter.com/S2J5OPjY9l — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 29, 2024

🇪🇸SEVERAL MISSING AFTER FLASH FLOODS IN SPAIN



Several people were reported missing by Spanish authorities after flash floods swept cars through village streets and disrupted rail service at Malaga and Valencia.



A high-speed train with nearly 300 people on board derailed near… pic.twitter.com/W2gerd8MKM — AN-94 Reports (@an94reports) October 29, 2024

Google News Showcase

Instagram

използваха, след като река преля.Служители на службите за спешна помощ, с помощта на дронове, ще работят постоянно, за да, каза представителят на централното правителство в Кастилия-Ла Манча Милагрос Толон пред испанската обществена телевизия TVE.“, допълни тя.Кадри, заснети от жители със смартфони и излъчени по испанската телевизия, показват. В някои райони, в рамките на един ден, се е изляло количество дъжд над нормата за месец, съобщават испанските медии.„Изправени сме пред, която никой не помни“, каза Мазон.Централното правителство на Испания създаде, който се събра за първи път късно във вторник, за да разгледа и предприеме мерки за отговор на бурята.„Следя отблизо с тревога съобщенията за изчезнали хора и щетите, причинени отпрез последните часове“, написа премиерът Педро Санчес в социалните мрежи, призовавайки хората да следват съветите на властите.Правителството разположи въввоенна част,, за да помогне на местните служби за спешна помощ. Кметството каза, че всички училищни класове и спортни събития са преустановени в сряда, а парковете ще останат затворени.които трябваше да кацнат на летището във Валенсия, бяхакъм други градове в Испания поради проливния дъжд и силните ветрове, каза операторът на испанското летище „Аена“. Други 10 полета, които трябваше да излязат или кацнат на летището, бяха отменени.съобщи, че ев региона на Валенсия, „докато ситуацията се нормализира с оглед безопасността на пътниците“.Високоскоростните влакове междуи градще бъдат спрени "поне" до 10 часа сутринта в сряда поради последиците от бурята.Високоскоростен влак с 276 пътници дерайлира в южния регион на, но няма пострадали, се казва в изявление на регионалното правителство.Метеоролозите казаха, чекойто се движи над топлите води на Средиземно море, което създава интензивни дъждовни облаци. Очаква се валежитеУчените предупреждават, че екстремните метеорологични условия, като горещи вълни и бури, стават все по-интензивни в резултат на изменението на климата.