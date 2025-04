Новият посланик на САЩ в Израел се помоли на Стената на плача в Йерусалим, като предаде написано на ръка послание от президента Доналд Тръмп с призив за мир в Израел.

Майк Хъкаби, бивш губернатор от Републиканската партия, отдавна е твърд поддръжник на Израел, като подкрепя призивите за анексиране на окупирания от Израел Западен бряг.

Той връчи акредитивните си писма на израелския президент Исаак Херцог, докато в Ивицата Газа продължава 18-месечната война на Израел срещу палестинските бойци от Хамас.

This morning, I visited @westernwall_il in Israel’s eternal capital, Jerusalem, and placed a prayer from @POTUS between the stones. On behalf of President Trump and the American people, I say to Israel: our commitment to you is unwavering and we pray for the immediate return of… pic.twitter.com/Swg8xpXmiD