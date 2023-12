Ваканционният сезон е време, изпълнено с радост, любов и споделеност. Въпреки това много от нас го очакват с притеснение и леко чувство за вина. Може би защото знаят, че храната ще е повече от движението и фитнес целите ни често остават на заден план. Да се отдадем на вкусни лакомства и празнични пиршества е страхотно, стига да не загърбваме труда, който сме вложили в спортната зала през цялата изминала година.Поговорихме си с нашите приятели от Next Level екипа и подбрахме няколко ефективни стратегии как да откриеш баланса - да се насладиш на празничната трапеза, без да нарушаваш режима си.Изграждането на осъзната връзка с храната и създаването на здравословни навици е предизвикателство, пред което се изправят мнозина, особено когато прохождат в спорта. Предпразнично не е най-доброто време да започваш с това, но е най-важният момент, в който да съумееш да запазиш навиците, които вече имаш. Неслучайно започваме с няколко съвета, които да си припомниш, докато сервираш празничната трапеза.Да, знаем, че звучи парадоксално да говорим за контрол и празници, защото обикновено това е времето, в което “му отпускаме края”. Направи го, но все пак балансирай размера на порциите си. Спри и помисли дали наистина си все още гладен и дали е нужно да хапнеш и тази хапка, още едно парченце мезе, още залък от питката?Понеже в дните около Коледа прекарваме по-дълго време около масата в разговори с близки и роднини, а тя винаги е отрупана с всякакви лакомства, сме склонни да ядем като по навик - просто защото сме на масата и на нея има храна. Опитай да хапнеш толкова, че да се почувстваш сит и след това спри. Вземи си чаша вода например и отпивай всеки път, в който ти се прииска да посегнеш към дъската с мезета.Когато пълниш чинията си на празнични събирания, стреми се към баланс между протеини, въглехидрати и зеленчуци. Сложи повече протеин - пуешко или риба, избери пълнозърнести храни, вместо рафинирани въглехидрати, зареди чинията си с цветни зеленчуци.По този начин ще опиташ от всичко, но и ще запазиш в голяма степен разпределението на хранителните вещества, което спазваш и в ежедневието си.Кой всъщност е казал, че празничните ястия трябва да са нездравословни - мазни или тежки? Напротив, направи ги по свой вкус. Ако в ежедневието си хапваш лека храна или готвиш изцяло без или почти без мазнина, приложи тези навици и в приготвянето на празничната трапеза.Бъди креативен, като експериментираш с по-здравословни алтернативи на традиционните празнични ястия. Например, смени кремообразните сосове с хумус или сосове на основата на гръцко кисело мляко, използвай пълнозърнесто брашно, вместо бяло при печене, и включи пресни плодове в десертите.Сред шума и суетата на празничния сезон е лесно да забравиш да пиеш достатъчно вода. Остани хидратиран, като носиш бутилка вода със себе си, където и да отидеш, и задай напомняния за пиене на вода през целия ден на смарт устройствата си. Адекватната хидратация не само поддържа цялостното ти здраве, но също така помага за регулиране на апетита.И бонус напомняне - кафето, алкохолът и сладките газирани или негазирани напитки не те хидратират. Въпреки че ще изпиеш солидно количество от тях през празничните дни (да, бихме се обзаложили за това), увери се, че приемаш и същото количество вода.Да кажем, че очакваме по празниците да пропуснеш някоя и друга тренировка във фитнес залата, защото пътуваш или пък искаш да отделиш повече време на семейството и приятелите си. Това е страхотно и ще ти простим отсъствието!Нека обаче не пренебрегваме нуждата на тялото ти да става от леглото, дивана или масата, за да се освежи с малко движение. Ето някои добри идеи, с чиято помощ завръщането в залата през януари няма да ти изглежда като непосилна задача.Особено ако до момента не си бил, присъедини се към клас по Cangoo Jumps, Les Mills BodyCombat, Yogalates, а защо не и спининг. Груповите тренировки са страхотен начин да завържеш нови приятелства, да споделиш неволите си от празничното преяждане или пък да си намериш ново другарче за партито довечера. Те не само изгарят излишните калории, но също така повишават настроението и празничния дух.Не забравяй предварително да провериш графика в сайта или приложението на Next Level Fitness, за да си сигурен, че избраният час ще се проведе. Какво толкова, треньорите ни също обичат да похапват сармички!Възползвай се от зимното време, като се включиш в дейности на открито - каране на кънки, пързаляне с шейна или строене на снежни човеци, разходка из коледните базари. Тези дейности предоставят отлична възможност да прекараш качествено време с любимите си хора, като същевременно останеш активен.Макар че не е толкова трудно да си откраднеш 2 часа между махмурлука от снощи и предстоящата трета вечер на трапезата, за да дойдеш във фитнеса, напомняме ти и за добрата стара домашна тренировка.Създай своя собствена кръгова тренировка у дома, като използваш предмети от бита. Вземи бутилки с вода или кутии за съхранение, вместо тежести, прави напади или клекове, докато се държиш за стабилен стол, използвай ластик за допълнителна интензивност.Случва се все нещо да забравите да напазарувате предварително, а да е необходимо за празничната трапеза. Слез и се върни от кварталния магазин по стълбите, вместо да взимаш асансьора, и си готов с кардиото.Ако пък ти е нужно вдъхновение, гледай онлайн тренировките в портала на Next Level и превърни хола или спалнята в студио за йога например.Превърни фитнеса в семейна афера, като организираш приятелски фитнес предизвикателства с любимите си хора. Поставете си празнични цели заедно, състезавайте се в предизвикателства за броене на стъпки или създайте писта с препятствия в задния си двор.Току-виж запалиш още някой член на семейството или приятелския кръг да продължи с фитнеса и след празниците - ще можете да се забавлявате и спортувате заедно в залата.Почивните дни са подходящото време да поставиш приоритета върху себе си. Подари си спокойствие, почини си. Помисли какво искаш и от какво имаш нужда, към какво ще си устремен през идната нова година.Увери се, че получаваш достатъчно качествен сън всяка вечер. Стреми се към седем до осем часа сън, за да подпомогнеш възстановяването на тялото си и цялостното здраве.Какво по-подходящо време да го направиш от предстоящите почивни дни, когато не е нужно да навиваш аларма и да ставаш по тъмно? Да, знаем, че понякога празненствата продължават до късно и че все не достига времето да се наговориш със стар приятел. Въпреки това обаче вярваме, че всичко е въпрос на организация на деня и личното ти време. Не пренебрегвай нуждите си.Бори се със стреса по празниците, като включиш техники за облекчаване на стреса в ежедневието си. Опитай медитация, упражнения за дълбоко дишане или йога, за да успокоиш ума си и да намалиш тревожността. Не е толкова трудно, колкото звучи. Отдели си 1 или 2 часа, посветени само на теб. Можеш да си свалиш някое от множеството приложения с медитативни записи и техники, за да си помогнеш с концентрацията. Ако разходките сред природата ти доставят удоволствие, излез сам, дишай дълбоко и прочисти съзнанието си. Прочети няколко страници от любима книга. Вземи си ароматна вана. Понякога само няколко минути качествено прекарано време, могат да рестартират организма ти.Спри да се притесняваш, че не успя да купиш подаръци за всички или дали новогодишната ти баница ще стане достатъчно вкусна. Най-важното на празниците е присъствието ти и това на любимите ти хора, споделените мигове, радостта и любовта помежду ви. Всичко друго са просто незначителни детайли.Хайде да не се заблуждаваме - по време на празниците никой от нас не е най-спортната версия на себе си, но пък е най-забавната, най-топлата, най-уютната и най-усмихната, нали?И това всъщност е най-важното.Затова не се пренавивай и пресилвай, по този начин чувството за вина ще те завладее неизбежно. Напротив, отпусни се и бъди гъвкав. Направи си план за след празниците, за да знаеш, че ще свършиш и това, но когато му дойде времето.Помисли как най-оптимално ще компенсираш тези +300 калории, които похапна с удоволствие на днешния празничен обяд, следващата седмица. Направи си шопинг лист с всички здравословни покупки, с които ще напълниш хладилника след 1-ви януари. Постави си цели, които ще гониш през следващата година - още 3 сантиметра в обиколката на бицепса или минус 3 сантиметра в обиколката на талията, повече самоувереност или по-често детокс в сауната.Към каквото и да се стремиш, ще го постигнеш, когато работиш усилено за него. А сега затвори списъците с предизвикателства, сипи си чаша от любима напитка и вдигни тост за всичко, което постигна през изминалата година. А то никак не беше малко! Не забравяй, че голямата картина е важна - да бъдете ти и близките ти хора здрави, щастливи и обичащи се. Да не изпускаш от поглед целите си и да работиш всеки ден за тях - във или извън фитнес залата. Да умееш да се наслаждаваш на живота по най-добрия начин и… винаги да вдигаш нивото.Welcome to your Next Level! :)