Учени твърдят, че са открили, съобщи електронното издание "Юрикалърт".Специалисти от Мемориалния университет в Нюфаундленд, Канада, са на мнение, че, известен и като облепиха, е богат източник на естествени антиоксиданти в Северна Америка.Проучването, осъществено под ръководството на проф. Ферейдун Шахиди, показва уникалния хранителен профил на плодовете на облепихата, отглеждани в Канада.Това е растение, което се среща по крайбрежието на Северозападна Европа, както и в умерените райони на Централна Азия. Плодовете и листата му се използват широко заради хранителните, фармацевтичните и функционалните им свойства - маслото от растението еРезултатите от проучването подчертават наличието на ключови полифенолни съединения в плодовете и семената на облепихата, като всяко от тях има потенциални ползи за здравето, вариращи от сърдечносъдова защита до противовъзпалителни свойства.

iStock

Google News Showcase

Instagram

Според изследователите гвърху полифенолния профил на плодовете на облепихата, като учените идентифицират няколко отделни съединения с повишена биоактивност, които се съдържат само в сорта облепиха, отглеждан в Нюфаундленд.Освен товадемонстрират антидиабетен и антизатлъстяващ потенциал. Според изследователите това проправя пътя за по-нататъшно изследване на техните механизми и потенциални терапевтични приложения.Резултатите от това проучване проправят пътя за използване на плодовете на облепихата като ценен източник на естествени антиоксиданти в Северна Америка.Тъй катои диетолозите продължава да расте, това растение се представя като устойчива и укрепваща здравето възможност.Данните от проучването са публикувани в Journal of the Science of Food and Agriculture.