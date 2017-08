Сулейка Ривера - горещата красавица, която превърна Despacito в хит (СНИМКИ)

ВИЖТЕ СНИМКИ НА ЕКЗОТИЧНАТА КРАСАВИЦА

Пета титла Мис Вселена за Пуерто Рико

Тя е млада,да полудее по хита „“.е един от най-важните персонажи във видеото на хита на пуерториканските звезди Луис Фонси и Деди Янки.е една от причините видеоклипът да бъде гледан над 2,9 млрд. пъти всамо за 6 месеца, като се очаква съвсем скоро да детронира хита See You Again на Уиз Калифа и Чарли Пут като най-гледания клип в YouTube.Хитът "" вече е най-стриймваното парче на всички времена с над 4,6 милиарда прослушвания през стрийминг платформите.е родена в Пуерто Рико през 1987 година. Светът се влюби в горещата пуерториканска красавица през 2006 година, когато стана. След спечелването на короната Сулейка си дава сметка, че актьорството я влече повече и така попада в новелата „Сладка тайна”. Чаровницата има зад гърба си много титли за красота и редица роли.

Guliver/Getty Images

Despacito постави нов рекорд

Красавицата има 5-годишен син Себастиан Хосе. С бащата на сина си са разделени, но сърцето й отново е в плен на любовта.