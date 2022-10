Рапърката Литъл Симз спечели британската награда "Мъркюри" за четвъртия си албум "Sometimes I Might Be Introvert", като надделя над претенденти като Хари Стайлс и "Ует лег", съобщиха Ройтерс и АФП.



Певицата, която е на 28 години, беше номинирана за наградата и през 2019 г. за албума "Grey Area". Тя беше сред фаворитите заради отличните отзиви на критиката за албума.



В речта си при приемането на наградата Литъл Симз спомена конкурентите си.



"Всички ние направихме невероятни албуми, всички ние променихме живота на хората с музиката си и това е най-важното, така че това наистина е за нас", каза Литъл Симз.



В интервю за вестник "Гардиън" миналата година певицата, която е от нигерийски произход, каза за албума си: "Това съм аз. Интровертен човек, който има всички тези луди мисли и идеи, и теории в главата си, и не винаги се чувствам способна да ги изразя, ако не е чрез изкуството."



Сред номинираните тази година бяха шотландският джаз пианист Фъргъс Маккрейди за "Forest Floor", уелската певица Гуено за "Tresor" и Хари Стайлс за оглавилия класациите албум "Harry's House". Актрисата Джеси Бъкли и китаристът Бърнард Бътлър бяха номинирани за получилия отлични отзиви албум "For All Our Days That Tear", както и Сам Фендър за "Seventeen Going Under" и дебютният албум на "Ует лег", носещ името на дуета.



Церемонията за наградите "Мъркюри" беше насрочена първоначално за миналия месец, но беше отложена след смъртта на кралица Елизабет Втора.



За първи път наградата "Мъркюри" е връчена на рокгрупата "Праймъл скрийм" през 1992 г. Тя се присъжда на най-добрия британски или ирландски албум от 12-те предишни месеца. Паричната й равностойност е 25 000 британски лири. За нея се номинират 12 албума. Обикновено тя увеличава рязко продажбите на победителя.



Сред предишните лауреати на наградата "Мъркюри" са "Пълп", Дизи Раскал, Скепта, "Арктик мънкис". Миналата година я получи 21-годишната певица Арло Паркс за дебютния си албум "Collapsed In Sunbeams". През 2020 г. нейн лауреат беше певецът Майкъл Киванука за третия си албум "Kiwanuka".