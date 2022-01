Актьорът Сидни Поатие почина на 94-годишна възраст

67-годишната медийна магьосница е изпълнителен продуцент на, по който работи повече от година, а Реджиналд Хъдлин е режисьор, съобщи The Hollywood Reporter.Семейството на Поатие участва в документалния филм, който е съвместен проект с Harpo Productions на Уинфри и Network Entertainment.Междувременно Опра оплака загубата на "най-великия от Великите дървета" след смъртта на Поатие миналата седмица.Актьорът от "Познай кой ще дойде на вечеря", който еза най-добър актьор за работата си в 'Lilies of the Field' почина на 94-годишна възраст, а Опра, която смяташе Сидни за приятел и ментор, му отдаде почит в Инстаграм.Опра написа: "За мен падна най-голямото от "Големите дървета": Сидни Поатие. За мен беше чест да го обичам като ментор. Той ми беше приятел. Брат. Довереник. Учител по мъдрост. Най-голямото, най-високото уважение и похвала за неговия най-величествен, благодатен, красноречив живот. Ценях го. Обожавах го. Той имаше огромна душа, която ще ценя завинаги. Бог да пази Джоана и прекрасните му дъщери".