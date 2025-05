Българският премиер Росен Желязков потвърди вчера участието си в срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа в телефонен разговор с Володимир Зеленски, съобщи украинският президент в "Екс", цитиран от Укринформ.

At the invitation of President @ZelenskyyUa , I will take part in the Ukraine – Southeast Europe Summit. We will discuss key issues such as Black Sea security and Ukraine’s post-war recovery. 🇧🇬stands firmly for peace, stability, and regional cooperation.

"Разговарях с българския премиер Росен Желязков. Отправих покана за участие в срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа. Това е важно събитие, на което ще говорим за сигурността на целия ни регион, включително за сигурността на Черно море, за възстановяването на Украйна от войната и за нашето сътрудничество в много различни области. Министър-председателят потвърди участието си. На срещата на върха ще има високо ниво на представителство на страните", написа Зеленски.

I spoke with Prime Minister of Bulgaria Rosen Zhelyazkov.



I invited him to take part in the Ukraine – Southeast Europe Summit. This is an important event where we will discuss the security of our entire region, including Black Sea security, Ukraine’s recovery after the war, and… pic.twitter.com/K0PqnSOtjP