Актьорът и носител на "Оскар" Никълъс Кейдж ще се снима в първия си уестърн, съобщи "Холивуд рипортър".



Филмът, озаглавен "По стария начин" ("The Old Way"), разказва историята на някогашния опитен стрелец Колтън Бригс (Кейдж), който сега управлява магазин и живее спокойно със семейството си. Един ден Бригс се връща у дома и открива, че съпругата му е убита от хладнокръвни престъпници. Целият му свят рухва за миг.



Героят на Кейдж отново вади револвера и оседлава коня си и тръгва да търси отмъщение. В опасното му пътуване го придружава необичаен помощник - 12-годишната му дъщеря.



"След 43 години в киното едва сега ме канят да се снимам в този важен и легендарен жанр - уестърна. На 57 години откривам нови хоризонти за актьорско майсторство", споделя Никълъс Кейдж.



Филмът ще бъде режисиран от Брет Донахю по сценарий на Карл Лукас. Дата за излизането му на екран не се посочва