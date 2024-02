Завладяващ спектакъл и скок с парашути на старта на дванадесетия сезон на „Като две капки вода“ (ВИДЕО)

на шоуто миналата седмица, подобрил рекордав историята на, тази вечер предстоят още много неповторими имитации. Предишната седмица водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро се приземиха с парашути пред студиото и направиха силна заявка за новия сезон.Към експертното жури в състав Хилда Казасян, Любо Киров и Веселин Маринов се присъедини Димитър Красимиров Милушев от публиката, който замести липсващия Димитър Ковачев-Фънки. Четиримата ще имат нелеката задача да оценяват невероятните музикални изпълнения се представиха и новите осем участници в сезона.грабна Владимир Зомбори с безупречната имитация наАктьорът показа и завидни танцувални умения с хита „Sexy Back”.Тази вечер трима от мъжете смениха пола си, а две от участничките влязоха в двоен образ.В предишното предаване тя успя да покаже цялата енергия и бунтарския дух на пънк и рок певицата P!nk и получи страхотни коментари от журито. Тази вечер се надяваме, че ще спечели публиката с превъплъщението си в образите на Гери Никол и 100 KILA, като изпълни хита им “Направо ги убивам”. Музиката, текста и аранжимента са на G-N Music Label, а режисьор на видеото е Георги Марков. "Направо ги убивам" е първият съвместен проект на Гери-Никол и 100 Кила. Парчето е пети сингъл в актива на 18-годишната изпълнителка, която се прочу след участието си в реалитито за таланти X Factor като част от момичешката банда Sweet 16.„Тези води са много дълбоки и мисля, че успях да хвана на 100 KILA френското „р“. Гери Никол е изключителна мацка и дори да не съм такава, ще го изиграя. Най-трудното ми при тези два образа е, че са буйни натури. Висока летва за мен“, сподели Елена Атанасова.„Справихте се с музиката, която трябваше да имитирате. Впечатлен съм от пеенето“, коментира Веселин Маринов. Новият член на журито, въпреки че не е професионалист, е на мнение, че му е харесало изпълнението. „Килата с тембъра и поведението беше много добре“, каза Любо Киров, чиято задача е била да проследи образа на рапъра. „Ти пееш изключително добре“, допълни Хилда Казасян.да влезе в обувките на певицата с невероятен глас Adele. Бутонът на късмета отреди на победителя от първи лайв да се изпълни носталгичната балада „Hello”. Обявената за “Кралица на разбитите сърца” певица изпълнява лиричната балада с акомпанимент на пиано и песента се превърна в тотален хит. клипът на Hello е гледан почти 3 млрд. пъти в интернет, а в интервю пред Опра Уинфри по-късно Адел разкрива, че песента е за намирането на себе си. Всеки нейн концерт започва с тази песен, тъй като намира за странно да поздрави публиката с „Hello” по средата на шоуто.“Страшно я харесвам, но вокално ме притеснява как ще я изпълня. Основната ми цел ще е да разкажа нейната история. Адел е с голям диапозон на гласа и много високи тонове”, сподели притесненията си Зомбори.Двамата водещи останаха без думи от изпълнението на Зомбори.“Това, което правиш на сцената не е истина. Изпя песента фантастично и всяка твоя фибра трептеше. Беше хванал всеки детайл от Адел”, изказа възхищението си Хилда Казасян“Днес ни счупи главите. След Джъстин Тимбърлейк даде силна заявка, но днес съм тотално изумен”, се присъедини към суперлативите Любо Киров.“Такова нещо се случва много рядко. Предишния път си бяхте избрали песента, но много рядко се прави такава имитация от мъж. Невероятно имитиране на гласа на Адел”, бе категоричен Веселин Маринов.превъплъщение в образа на поп-фолк легендата Тони Дачева, но сега ще й се наложи да се развихри на сцената в дрехите на латино звездата Jennifer Lopez. Риалити звездата, модел и инфлуенсър изпълнява мега хита “On The Floor”. Песента бе №1 в сингъл чартовете на 18 държави и с над 3 милиона продадени копия, а сингъла е сред най-успешните в кариерата на латино звездата. На Джулиана ще и се наложи да пее и танцува като удостоената със звезда на Холивудската алея на славата американска актриса, певица, танцьорка, дизайнер, продуцентка и модна икона от пуерторикански произход.„Това с певческото дишане е много трудно, а за мен е и нещо много ново. Тя е наперена, нахакана, нагла латино дива, а аз съм усмихната и напълно различна от нея. Трябва да се диша от диафрагмата, за да ми стигне въздуха до края на песента. Другият проблем са танците. Мислех си, че съм доста гъвкава, докато не се срещнах с балета. Те са като ластици“, притеснява се Джулиана Гани. „Има динамика, диво е това парче и ме кефи“, сподели Джулиана., на когото Бутонът на късмета отреди сложна задача – имитация на световно известния италиански тенои световния хит „Caruso”. Песента, създадена през 1986 година от италианския поппевец, музикант и композитор Лучо Дала, е посветена на легендарния оперен тенор Енрико Карузо. Песента увековечава силата на любовта чрез музиката и разказва за любовта и морето. Сингълът е обявен за платинен от федерацията на италианската музикална индустрия. Лучано Павароти е един от прочутите „Трима тенори“ и е добре известен с концертите си пред огромна публика и с медийните си изяви.„Това е сякаш да се научиш да пееш отново. Безкрайно съм притеснен. Не мога да разбера какво трябва да направя, така че и звуково и визуално да наподобя Лучано Павароти. Аз съм като акулите – ако не се движа, не мога да дишам. А при Лучано той е с каменно лице, но има страхотно присъствие. Много искам да го направя, защото това е връх в музиката, който бих искал да достигна“, сподели притесненията си Наско.„Треперех през цялото време. Това предаване ти дава възможност да преодолееш себе си и да стигнеш до края на възможностите си“, сподели след изпълнението си българската роклегенда Атанас Пенев или познат като Наско от БТР.„До последният момент ни караше да изживяваме изпълнението. Направи го с вкус, елегантност и много силно въздейства. Подходил си интелигентно към образа и това си личи“, аплодира го Хилда Казасян.„Не сте певица и актриса, но имаше много елементи от Дженифър Лопес. Много добра имитация и съм страхотно впечатлен“, каза Веселин Маринов.„Този образ ти се получи и вървиш нагоре. Стараеш се и беше страхотна. Пя напълно вярно при всички тези танци. Аплодисменти!“ е коментара на Любо Киров.със задачата да се превъплъти двойния образ на колумбийската певица Shakira и барбадоската изпълнителка Rihanna с впечатляващата имитация на парчето „Can’t Remember to Forget You”. Видеото е абсолютен хит и е гледано над 3 милиона пъти само за 12 часа. В сингъла двете певици залагат на комбинация от реге, рок и ню уейв, за да оформят един от най-добрите женски дуети на всички времена.„Малко ужас има в очите ми. Не пея така и определено ще ми е трудно. Риана е ледена и сериозна, докато Шакира е по-дивачка и се усмихва. И двата образа са далеч от мен“, признава победителката в X-Factor. „Оказа се, че Риана ми бе по-трудна като образ“, сподели след изпълнението си Християна, която обяви в ефир, че е бременна и очаква дете.„Много повече ми хареса как направихте Риана, може би защото ви е било страх от нея“, сподели Фънки, който се завърна сред журито.„На обратното мнение съм. Шакира ти се получи много по-добре. Удивителна певица си, но трябва да забравиш себе си и даго хвърлиш някъде назад“, каза Хилда.„Имитацията на Шакира беше уникална. Страхотна певица сте и много добре имитирахте образа тази вечер“, присъедини се Веселин Маринов., който в предишния лайв не се затрудни да пресъздаде една от най-известните световни музикални звезди – Том Джоунс, ще трябва да пее и танцува като рок фурията, неповторимата Tina Turner. Изпълнителят на едни от най-големите и вечни български песни, ще изпее хита на кралицата на рока “The Best”. Носителката на 12 награди "Грами" и отличена със звезда в Залата на славата на рокендрола през 2021 г. оставя ярка музикална следа на сцената. За Тина, с над 100 милиона продадени албуми и сингли, както и за Панайот Панайотов няма невъзможни неща.„Оставих страха някъде в къщи. Няма начин да изпея песента като Тина Търнар, но ще се опитам. Ще се постарая да направя нейните специфични движения, но трябва да ми тръгне отвътре. Ще трябва да се движа повече, защото голяма част от публиката слуша с очите си“, каза Панайот Панайотов.„Не се усети вътрешната енергия на Тина Търнър. Пеенето беше фантастично, но ми липсваше вътрешната енергия. Тя ври и кипи, като леопард“, коментира Хилда Казасян.предизвикателство да влезе в обувките на обичаната певица, Кичка Бодурова, изпълнявайки песента й от 1985 г. „Писах му“. Поп певицата има издадени 30 албума, в които пее на 5 езика- български, руски, немски, гръцки и английски. Като телевизионен водещ Иво печели сърцата на зрителите с широката си усмивка и доброто настроение, като актьор – със силната си актьорска игра. Ще успее ли с лекотата, с която влиза в образ за кино и сериали, да имитира достоверно установилата се в САЩ певица?„В това изпълнение ще има доста препъни камъни. Припевът ми е много сложен, а и през цялото време има една хладна усмивка. Ако изпея Кичка, то мога да превзема НДК. Това е поверието. Надявам се да имам лека женствена стъпка и да докарам лекотата, която тя притежава“, с усмивка заяви Иво Аръков.„Каня тази Кичка Бодурова на юбилейния ми концерт на 11 ноември в НДК. С пеенето Иво се справи, но с контакта с публиката беше малко повече, но му пожелавам късмет“, се включи от САЩ Кичка Бодурова.„Образът ти е много як. Ти се забавляваш на сцената, а присъствието ти беше много ярко“, коментира Любо Киров., която със очарова за пореден път феновете си с впечатляващо си превъплъщение в образа на легендата на българската естрадна музика Лили Иванова. Гласовитата певица изпълни на живо емблематичния хит „Щурче“.Песните на великата Лили обикновено носят победи в хитовото шоу за имитации „Като две капки вода“. Победителят от сезон 7 Стефан Илчев грабна голямата награда с песента „Камино“. Фолкдивата Софи Маринова наскоро спечели благотворителния лайв „Като две капки вода за всяко дете“, който се реализира съвместно с УНИЦЕФ България, отново с песента „Скитница“ на голямата българска певица, а през миналия сезон 11 Владо Михайлов изпя „За тебе бях“, на Керана й се падна „Ти сън ли си“…„Много специфична е Лили като тембър и си пожелавам да се справя по отношение на пеенето. Нейното вибрато и динамиката, с която изнася текста са колкото красиви, толкова и сложни. Срещам трудност при жестовете й. тя рисува с ръката си, а едновременно с това микрофонът й е статичен. Давам всичко от себе си и се надявам да изнеса поне частица от нея“, каза Мария.„Точно с мярката изведе цялото си представяне и изглеждаше като на концерт в НДК“, коментира Любо Киров. “Най-важното беше да не се преиграе този образ. „Точно с мярката изведе цялото си представяне и изглеждаше като на концерт в НДК", коментира Любо Киров. "Най-важното беше да не се преиграе този образ. Беше максимално близо до образа", допълни Хилда.