Навършват се 70 години от излизането на- един от най-емблематичните мюзикъли на всички времена.Режисиран от единствения и неповторим, "Singin' in the Rain" остава един от най-трайно обичаните мюзикъли, излизали по холивудските екрани. Достатъчно е да споменете името и хората ще започнат да си припяват мелодията на заглавната песен. Тя е толкова заразителна.Евронюз отдава дължимото на емблематичния мюзикъл със статия по повод годишнината.От дебюта на филма презтой остава в списъците на критиците катона всички времена и вдъхновява сценична адаптация, която обикаля САЩ и Великобритания.В настоящата сценична адаптация, която е на турне в Обединеното кралство и имаше продължителен спектакъл в театър Sadlers Wells в Лондон, в емблематичната сцена под дъжда в "Singin' in the Rain" се използват рекордните 6000 литра вода. Това гарантира пръски поне на първите редове.Филмът изтласква актьоритена върха. Но докато Кели и О'Конър са опитни танцьори, Рейнолдс никога преди не е танцувала."Деби Рейнолдс беше толкова перфектна за ролята, че Джийн Кели каза, че ще я научи да танцува", обяснява една от настоящите звезди на британската постановка на шоуто, Шарлот Гуч.Саматаказва за ролята: "Двете най-трудни неща, които съм правила в живота си са раждането и "Аз пея под дъжда".В книгата си "Филмовият мюзикъл!" Жанин Бейсинджър коментира. "Обичайки или мразейки го (а малцина го мразят), надценявайки или подценявайки го, филмът от 1952 г. е перфектният музикален критерий. За хората, които не обичат мюзикъли, той все пак е много забавна комедия. За хората, които не искат комедия, има очарователна романтика. За хората, които смятат, че романтиката е сополива, има хумористично поднесена история на прехода към звук в киното. А за тези, които искат мюзикъл, има познати и нови мелодии и страхотни изпълнители, които ги представят."