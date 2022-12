Британският Кралски монетен двор отдава почит към 60-ата годишнина на легендарната рок група "Ролинг стоунс" с нова колекционерска монета, предаде Асошиейтед прес.

Монетата от 5 лири изобразява силуета на емблематичната група в състав фронтменът Мик Джагър, китаристите Кийт Ричардс и Рони Ууд и покойният барабанист Чарли Уотс, както и името на "Ролинг стоунс", изписано със смятания за класически шрифт от 1973 г.



Монетният двор съобщи, че това е една от последните монети, които ще бъдат пуснати в обращение тази година с лика на кралица Елизабет Втора, починала през септември на 96-годишна възраст.

Група "Ролинг стоунс" се завърна на път тази година с европейското си турне "Sixty", което завърши в Берлин през август.

"За нас е удоволствие да бъдем почетени чрез официална монета на Обединеното кралство", каза групата в изявление, включено в съобщението на Кралския монетен двор. "Още по-важно е, че пускането й съвпада с нашата 60-а годишнина".

Новата монета е петата от серията "Музикални легенди" на Кралския монетния двор, която е посветена на легендарни британски изпълнители. По този начин вече бяха почетени "Куин", Елтън Джон, Дейвид Боуи и "Ху".



