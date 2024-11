Move to Europe?



The village of Ollolai in Sardinia has launched a new digital nomad program



Select workers will live on the island rent-free for three months each



The catch?



A €1 application fee and you teach your craft to locals



Online applications are open until December!

A village in Sardinia, Italy, called Ollolai, is dangling an offer it says is for politics-weary Americans in search of a reprieve: houses for next to nothing.



https://t.co/kBXV1ryHDX — CBS News (@CBSNews) November 21, 2024

Italian village, Ollolai, is offering homes to Americans for only $1 who want to move because of Trump's re-election

Докато много общности по света се чудеха как да реагират на преизбирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ, едно село на италианския остров Сардиния видя възможност.Подобно на много други места в селските райони на Италия,отдавна се опитва да привлече външни хора, които да помогнат за възраждането му след десетилетия на обезлюдяване. Като част от усилията си, то предлага, за да направи предложението по-привлекателно.След резултатите от президентските избори през ноември, селото създаде уебсайт, насочен към американските емигранти, предлагащ още по-евтини имоти с надеждата, че тези,, ще се възползват от шанса да придобият дом в Сардиния.„Обезпокоени ли сте от глобалната политика? Търсите по-балансиран начин на живот и нови възможности? Време е да започнете да изграждате своето европейско бягство в зашеметяващия рай на Сардиния“, гласи посланието на уебсайта.Кметът на Ололай,, сподели пред CNN, че сайтът е създаден специално за привличане на американски емигранти след изборите. Той допълва, че много обича Съединените щати и е уверен, че американците ще бъдат най-добрите хора за съживяване на неговата общност.„Ние просто наистина искаме и ще се съсредоточим върху американците преди всичко. Разбира се, не можем да забраним на хора от други страни да кандидатстват, но. Залагаме на тях, за да ни помогнат да възродим селото, те са нашата печеливша карта“, сподели той.Колумбу обяснява, че в момента селото предлага: безплатни временни домове за дигитални номади, къщи за едно евро, които се нуждаят от ремонт, и готови за обитаване имоти на цени до 100 000 евро. За да улесни процеса, той е създал специален екип, който да води заинтересованите през всяка стъпка от покупката – от организирането на обиколки на наличните имоти до намирането на строители и изготвянето на необходимата документация.„Скоро ще качим снимки и планове на празните имоти на уебсайта“, обещава кметът.Населението на Ололай е намаляло драстично през последния век – от, а през последните години е спаднало до едваВъпреки че селото отчаяно се опитва да привлече новодошлите, предложението за специално отношение към американци, както го описва Колумбу, може да изглежда малко спорно.Уебсайтът не изисква американски паспорт, но кметът подчертава, че гражданите на САЩ ще имат предимство пред други националности.„Разбира се, не можем конкретно да споменем името на един президент на САЩ, който току-що беше избран, но всички знаем, че той е този, от когото много американци искат да се измъкнат сега и да напуснат страната“, добавя Колумбу.„Този уебсайт беше създаден специално, за да отговори наПървоначалната версия на нашата програма за дигитални номади, стартирала миналата година, също беше предназначена само за американци“, добавя той.По думите на кмета, уебсайтът е получил, повечето от които идват от САЩ.