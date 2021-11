Според статистика американците давали средно по 6351 долара за годежен пръстен. Е, представете си тогава за какви цифри става въпрос, когато говорим за големите звезди на световната сцена, пише каналът "Stars News" във vbox7. Ето някои от най-скъпите звездни годежни пръстени:Певицата има не един брак зад гърба си, а първият ѝ пръстен от, който е с 6,1-каратов диамант, е струвал 1,2 млн. долара. Това обаче се случва през 2002 г., така че същото бижу днес би струвало 1,7 млн. долара. Двамата така и не се женят, но пък годежният пръстен остава завинаги в историята като един от най-скъпите."If you liked it then you shoulda put a ring on it", пее Бионсе в една от най-известните си песни изобщо. Е, ако пръстенът е като нейния, няма нужда от убеждаване.предлага брак на бъдещата си съпруга с пръстен за, който днес би струвал малко над 6 млн. Става въпрос за 24-каратов смарагд.Когато милионерската дъщеря се сгодява за Крис Зилка го прави с 20-каратов диамант, чиято приблизителна стойност е около 2 млн. долара. Е, днес тя вече е омъжена бяла жена, но и годежът ѝ с Крис далеч не е първия в богатата ѝ биография. Така че може да се каже, че Парис има цяла колекция от неприлично скъпи годежни пръстени. Един обаче, този от адаша ѝ Парис Лацис, тя продава на аукцион, а средствата дарява за справянето с последици от урагана Катрина.Това може да се каже, че са едни добре вложени 2,5 млн. долара за годежен пръстен, тъй катоса едно от най-примерните семейства на Холивуд. Пръстенът е от розово злато, 7-каратов диамант и още множество по-малки, разположени по целия пръстен.Пръстенът струва "само" 500 хил. долара, но е в доста интересна форма - сърце. Малки диамантчета опасват целия пръстен.