Учени откриха чревни бактерии, които карат хората да преяждат и напълняват

Поръчването на храна вреди на здравето, психиката и финансите ни

Google News Showcase

Instagram

След проучване, което установи връзка междуекспертите твърдят, че увеличаването на приема на два специфични вида храни може да помогне за облекчаване на социалната тревожност, съобщи Mirror.Учените прехвърлиха микроби от изпражненията на хора със социално тревожно разстройство вна социален страх - особено при среща с други мишки.Професор Джон Крайън, който е съавтор на изследването, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, заяви: "Основното е, че трябва да се грижим за нашитеза да поддържаме социалния мозък в добро състояние".Изследователите сравняват чревните микробиоми на 6 тревожни индивида с тези накато откриват значителни разлики. След като са приложили антибиотици на 72 мишки, за да елиминират родните им микробиоми, те са въвели човешките проби.След това мишките са подложени на различни тестове,При среща с други мишки на гризачите са били давани леки електрошокове, за да се предизвика реакция на страх.Здравите мишки се възстановявали след спирането на шоковете,При мишките, получили микробиоми от тревожни хора, се наблюдават промени в 3 вида бактерии и те изпитват страх при доближаване до други мишки, дори когато няма електрически шокове, за разлика от мишките, получили "здрави" микробиоми.Проучването открива, че, което показва, че чревните микроби влияят пряко върху повишения социален страх и тревожност. Крайън каза: "Увеличаването на количеството фибри и ферментирали храни в диетата може да има благоприятен ефект".Увеличаването на количеството фибри в диетата и консумирането на ферментирали храни като кимчи, кефир и кисело зеле, както и някои сирена