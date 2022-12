41-годишната суперзвезда - която по-рано тази година издаде дългоочаквания си седми студиен албум "Renaissance", не е изнасяла самостоятелен концерт от 2018 г. Според нейни приближени тя се подготвя за едночасово шоу в петзвездния курорт Atlantis, The Palm в Дубай на 21 януари, следвайки стъпките на колежката си Кайли Миноуг.



Източник заяви пред рубриката Bizarre на вестник The Sun: "Бионсе се готви да пее в Атлантис като част от огромно събитие. Напоследък хотелът организира редица мащабни представления, като Кайли Миноуг ще пее в новогодишната нощ."



Вътрешният източник допълва, че вече са изпратени покани за събитието, и заяви, че билетите за шоуто на изпълнителката на хита "Crazy in Love", за която се смята, че е подписала договор на стойност 20 млн. паунда, са като "златен прах".



Източникът добави: "Изпратени са покани за събитието с Бионсе, което е обявено като едночасово изпълнение, и това е най-горещото събитие в града. След това ще има парти с участието на Swedish House Mafia, които ще изнесат DJ сет. Това ще бъде първото истинско шоу на Бионсе на живо, откакто тя изнесе концерт на фестивала Global Citizen в Йоханесбург през 2018 г."