81-годишната певица Барбара Стрейзънд се запознава със сегашния британски монарх по времето, когато той е известен като принц на Уелс, а тя работи по филма "Funny Girl" в края на 60-те години на миналия век. Тя разкрива, че макар и двамата да са били "срамежливи", са завързали "неочаквано приятелство".



В новите си мемоари "Името ми е Барабара" тя казва: "Факт е, че и принц Чарлз, и аз сме срамежливи, но по някакъв начин все пак успяхме да се свържем и това се оказа началото на едно неочаквано приятелство."



Актрисата от "Роди се звезда" се среща отново с Чарлз, когато през 1994 г. изнася концерт в "Уембли Арена" и той присъства, като тя споделя, че на следващия ден той ѝ изпраща букет цветя, след като тя изпълнява песента "Someday My Prince Will Come" от класиката на Дисни "Снежанка и седемте джуджета".



Тогава тя разказа на публиката: "Кой знае? Ако бях по-мила с него, можеше да съм първата истинска еврейска принцеса!" и обяснява в книгата си: "Беше просто подписано "Чарлз". А цветята бяха пресни от неговата градина!"



"Той пишеше: "Беше такова удоволствие да присъствам на концерта Ви снощи - бяхте прекрасна и обожавах всяка минута. Принцът беше най-любезният домакин и улесни всичко, като дори изпрати шофьора си до хотел "Дорчестър" да ме вземе", спомня си певицата.



Очаква се премиерата на книгата на Стрейзънд да е на 7 ноември, когато "живата легенда" обещава да разкаже историята със собствените си думи.



В прессъобщение на издателство "Викинг" се казва: "Барбара Стрейзънд е жива легенда, жена, която в своята кариера, продължаваща вече шест десетилетия, е постигнала успехи във всяка област на развлеченията, а тази увлекателна и възхитителна книга ще бъде посрещната с нетърпение от милионите й почитатели. За Стрейзънд са написани десетки книги, а сега в "Името ми е Барбра" тя разказва историята си от първо лице".