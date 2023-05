Актьорътпредставя първа самостоятелна изложба, съобщи АП."Изкуството е биографично… Опитвах се да пиша мемоари, но беше отегчително. Носех спомените в главата и в сърцето си. Тези картини категорично представят история - какъв бях, къде съм бил, кога се е случило", каза актьорът.ще бъде открита на 21 май в Лос Анджелис и е под надслов "Толкова много мечти" ("So Many Dreams"). Тя представлява колекция от картини и рисунки, по които актьорът е работил от 80-те години до днес.не е ново хоби от времето на пандемията или приключение за Броснан. Актьорът, който е най-познат за публиката най-вече благодарение на филмите от поредицата зазапочва да рисува като момче, докато още живее в Ирландия."Когато се преместих в Ел Ей, бях много повлиян от художниците тук", каза Броснан. "Имах желание да рисувам. Имах пари да си купувам платна, четки. Купувах си най-добрите материали за художници, но те оставаха в кутията."на Пиърс Броснан - австралийската актриса, е диагностицирана с рак на яйчниците. Актьорът започва да рисува, използвайки изкуството като емоционална терапия за него и за Харис. "Една нощ просто започнах да рисувам с пръсти." По това време съпругата му се възстановява от химиотерапия.Касандра Хария умира през 1991 г., но актьорът продължава с рисуването.Броснан е запазил първата си картина -("One Dark Night"), и тя може да бъде видяна на изложбата."Не мога да определя стила си. Това не е моя работа. Нека публиката го направи", споделя актьорът.Настоящата съпруга на Броснан - журналистката и авторка на документални филми Кийли Шей Броснан, го е окуражила да продължи с рисуването.Много от рисунките са създадени, докато актьорът говори по телефона. Други са портрети на хора, чиито снимки Броснан е видял. "Гледам снимките и се питам кои са тези хора."Изложбата е плод на насърчението от страна на съпругата му и съвпада с рождения ден на актьора - на 16 май той навърши 70 години.Броснан иска да опита работа и с друг тип материали и форми - керамика, дърво, скулптура.Желанието на Пиърс Броснанможе да бъде осъществено посредством рисуването. "Ще бъде хубаво да излезе книга с картини. Албум с картини и 500 думи, които да разясняват периодите. Нещо такова би ми допаднало."