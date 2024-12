Конкурсът за красота "Мис Франция", чието 95-о издание се състоя в събота късно вечерта, за първи път беше спечелен от участничка, преминала 30-годишна възраст, предаде АФП.

Титлата взе Анжелик Ангарни-Филопон на 34 години, представителката на френския карибски остров Мартиника.

Not @EndWokeness posting a blurred pic of miss France with her face barely showing and comparing it with the others having clear pictures! But Agenda must Agend.

Here is a Good picture of the Current Miss France. Big....Black.... Beautiful! Enjoy 👍 pic.twitter.com/J3wG3q9448