Конкурсът за кураторски проект за националното участие стартира на 20 декември 2022. Интересът бе голям, 34 проекта бяха разгледани от 8-членно жури под председателството на проф. д-р apx. Тодор Булев. То класира(Education is the movement from darkness to light), с куратор арх. Борис Тикварски и автори арх. Борис Тикварски, Александър Думарей, Божидара Вълкова, Мария Гяурова, Майк Фритш, Костадин Кокаланов.На пресконференция днес в Министерството на културата бе представен спечелилият кураторски проект, с койтоВ пресконференцията участваха представители на Камарата на архитектите в България (КАБ), на Съюза на архитектите в България (САБ), както и членове на журито и на екипа на спечелилия проект.Доц. д-р Борис Данаилов от Министерството на културата изтъкна какво е необходимо, за да започне изпълнението на участието ни: желание от професионалната общност и финансови средства. Това е налице, отбеляза той. Доц. Данаилов разказа, че проектите са започнали да постъпват още през октомври 2022 г., създадена е била бърза и ефективна организация. Като сериозен успех той отбеляза наемането на зала "Тициан" в голям манастирски комплекс на Гран канале, в близост до спирка на градския воден транспорт на много престижно място. То разполага и с огромен вътрешен двор и аркада, които предоставят допълнителни условия за експониране. Тази зала е осигурена за години напред. Стриктно са били следвани правилата и статутът на биеналето и въпреки кратките срокове, те са били успешно спазени. По отношение на темата на биеналето доц. Данаилов отбеляза тенденцията на антиутопията.

Председателят на УС на САБ проф. д-р арх. Тодор Булев сподели, че, преди да бъде избран окончателно един, като отчете и големия интерес към конкурса. Той каза, че вярва, че с

Арх. Мартин Христов, заместник-председател на УС на КАБ, говори за това, че възможностите за представяне на некомерсиални публични конкурси за изкуство в България са оскъдни, затова е важно страната ни да има такова поле за изява. Сподели, че от КАБ са били поканени да помогнат в подготовката на конкурса, направили са сайт и са предложили колеги в журито, които са с голям професионален авторитет.Спечелилите конкуса представиха подробно кураторския си проект. По думите на Божидара Вълкова, ако погледнем към България, можем да отчетем тенденции като рязко намаляване на населението с 10% от предишното биенале например досега, а се очаква те да достигнат до 22% в следващите десетилетия. Освен демографските проблеми, има изоставени архитектурни обекти – училища, музеи, басейни. В случая фокусът е училищата – показва се не само демографският срив, повдигнат е въпросът за съхраняването на културното ни наследство. Целта на проекта е да предизвика дискусия, благодарение на която да погледнем към бъдещето с мисълта какво искаме да се случи утре. Като част от представянето в дворното пространство ще бъде експонирана стара детска катерушка (ракета) като лаконичен образ на проекта и на погледа в бъдещето.

Арх. Александър Стайнов от Министерството на културата е национален комисар за участието на Република България във Венецианското биенале за архитектура през 2023 г.В случай, че всички участници са съгласни, ще бъде издадена и специална книга с участвалите проекти, като журито отбеляза, че всеки от тях има своите достойнства.

то ще се проведе от 20 май до 26 ноември тази година, а темата на форума е „Лаборатория на бъдещето”.