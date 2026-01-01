Еврокомисията със забележки по бюджетния план за 2027 г. От кореспонденцията между финансовото министерство и Брюксел, с която NOVA разполага, става ясно, че въпреки усилията за свиване на разходите, те се отклоняват от евроизискванията.

България е в процедура на свръхдефицит, която изисква да ограничаваме разходите, така че до 2029 година дефицитът ни да падне под 3 на сто.

Десет дни, след като получава българския проект на бюджетен план, на 15 октомври, Комисията изпраща писмо до българските власти с въпроси за съответствието му с препоръката за прекратяване на процедурата по прекомерен дефицит. В центъра на вниманието са бюджетните развития през 2026 г. и мерките, с които България планира да ограничи разходите и дефицита през следващите години. Анализа на ЕК показва, че общите разходите за 2026 и 2027 година надхвърлят определените прагове.

От Брюксел предупреждават, че на по-късен етап може да се наложи цялостна оценка на предприетите мерки. Ако тази оценка покаже, че не са предприети ефективни действия, това би наложило засилване на процедурата при прекомерен дефицит.

Затова и искат разяснение от финансовото министерство как страната ни ще спази заложените параметри за разходи.

В отговор Гълъб Донев отчита, че 2026 г. започва без приет бюджет, което е ограничило възможностите за овладяване на нарастващите разходи. Като допълнителна стъпка догодина 10% от средствата, предвидени за различните ведомства и структури, ще бъдат задържани и ще бъдат отпуснати след ноември, но само ако това не отвори допълнително дефицита.

Засега не е ясно дали ЕК ще приеме този аргумент. Окончателното решение по плана на България се очаква на 24 ноември.