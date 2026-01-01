„Една от първите задачи, които поставих пред МВР при встъпването си в длъжност, беше именно засилване на работата по противодействие на разпространението на наркотици, особено сред непълнолетни. Полагат се значителни усилия в тази посока и целият ресурс на областните и главни дирекции за противодействие на престъпленията, свързани с наркотици, е ангажиран. Резултатите са видими, не само по линия на фентанила, но на всички наркотични вещества“ – заяви министър Иван Демерджиев в Народното събрание.

По предварителни данни към септември тази година количеството на веществата със съдържание на фентанил, иззети на национално ниво от органите на МВР, възлиза приблизително на 18 килограма, което е над два и половина пъти повече спрямо иззетото количество през цялата 2025 г., и почти десет пъти повече спрямо 2024 г.

Анализът на данните за периода 1 май – 30 септември 2026 г. показва близо 2% ръст на проведените полицейски операции по линия „наркотици“ спрямо същия период на 2025 г. Задържаните лица на територията на страната са със 17,7% повече (4765 спрямо 4049 за 2025 г.).

Фентанил, кокаин и фалшиви пари: МВР отчита стотици акции и хиляди задържани през 2025 г.

Аналогичното сравнение на данните за територията на Пловдив отчита 43,1% ръст на проведените полицейски операции по линия „наркотици“ (186 спрямо 130 за 2025 г.). От началото на годината иззетите вещества със съдържание на фентанил са 60,7% повече спрямо цялата 2025 г., като само при три случая на територията на областта, е предотвратено разпространението на над 2 кг от веществото.

„Тези резултати говорят сами по себе си. Ние обаче не действаме локално, а на национално ниво. Не противодействаме само на разпространението на фентанил, но на всички наркотици. Междуведомствена работна група работи както по противодействието, така и по лечението на зависимостите“ – отбеляза вътрешният министър.

През лятото за първи път в България беше разкрита фабрика за производство на фентанил. При акцията и свързаните с нея над 20 претърсвания в София, Русе и страната са иззети 12,6 кг фентанил на обща стойност около 300 млн. евро, а осем лица са с повдигнати обвинения, двама от тях - и за ръководене на организирана престъпна група.

Над 1000 задържани за наркопрестъпления през май у нас, иззет е над 1 кг фентанил

Има редица случаи на задържани немалки количества от опасната дрога в във Варна, Шумен.

През август в Бургаския регион бяха задържани двама мъже за трафик на наркотици през морската граница към Турция, използвайки специализирано устройство за подводно гмуркане. Отново в Бургас през септември Главна дирекция „Гранична полиция“ откри в товарен автомобил 340 кг високорискови наркотични вещества, оценени между 12 и 15 млн. евро по цени на съдопроизводството. В друг случай от октомври ГДБОП и Агенция „Митници“ откриха 250 кг наркотици, укрити в хладилни камиони със сурово месо в месопреработвателно предприятие в Ловеч. Акцията на ДАНС, ГДБОП и прокуратурата в края на май, разкри база за претоварване и съхранение на наркотични вещества в област Ямбол, 250 кг марихуана и малък хеликоптер, с който тези наркотици са преминавали границата с Турция. Само преди дни СДВР направи поредна успешна реализация.

„Работим активно с Агенция „Митници“, ДАНС, партньорски служби. Провеждаме специализирани полицейски операции, следим рисковите товари. Засилили сме полицейско присъствие в райони на учебни заведения. Работим и по международна линия и усилията ни се оценяват от партньорите ни“ – добави министър Демерджиев.

Взаимодействаме си активно с партньорските служби, информацията, която получаваме от тях, вече е доста по-голяма по обем и доста по-сериозна като качество. МВР работи и ще продължи да работи в посока намаляване на наркоразпространението. „Не делим разпространителите на големи и малки. Защото за съжаление през годините липсата на достатъчно ефективно противодействие доведе до това този феномен да засегне даже подрастващите и в българските училища не само да употребяват наркотични вещества, а дори да участват в тяхното разпространение - нещо абсолютно нетърпимо“ – заяви вътрешният министър.