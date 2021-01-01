Съдът спря смяната на шефовете на „Автомагистрали“

Освободиха досегашното ръководство на „Автомагистрали” ЕАД

Търговският регистър вписа новото временно ръководство на „Автомагистрали“ ЕАД.Очаква се още в петък новото ръководство да поеме управлението на търговското дружество, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.Ръководството и регионалният министър Виолета Комитова в близките дни ще направят изявление.