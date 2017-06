Над 100 учени от 14 държави ще участват във форума

Осемнадесетото издание на международната научна конференция CompSysTech ще се проведе в дните от 23 до 26 юни. Форумът се провежда под егидата на Русенския университет и ще бъде открит на 23 юни (петък) от 15 часа в зала "Сименс". Над 100 учени от 14 държави са заявили участие в събитието. Пленарната сесия, която ще бъде предавана на живо в интернет, ще започне с презентация на Владимир Койлазов - първият българин, носител на "Оскар". По време на форума ще се проведе и съвет на Академичната общност по компютинг за избор на ново оперативно ръководство. Във втория ден – 24 юни – на заседания на отделните секции, ще бъдат представени близо 50 научни доклада, индескирани от SCOPUS. Докладите са подбрани от авторитетен международен програмен комитет чрез тройно рецензиране по метода double blind, т.е. 100 % анонимност. Следобед авторите на най-добрите доклади ще получат Кристалния приз The Best Paper. Издател на сборника с доклади на конференцията е Association for Computing Machinery.