Патриарх Даниил и МВР започнаха кампания за пътна безопасност сред децата

Българският патриарх Даниил и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов се включиха в представянето на превантивната инициатива „Моите правила за пътна безопасност“ в Основно училище „Св. Иван Рилски“ в Перник.

В рамките на инициативата, реализирана със съдействието на Софийската света митрополия и МВР, на децата ще бъдат раздадени образователни книжки, които ги запознават с правилата за движение и отговорността им като пешеходци.

„Мой ангажимент като ръководител на Министерството на вътрешните работи е подобни инициативи да се разпространят и да стигнат до максимален брой областни дирекции, училища и деца“, заяви главен комисар Любомир Николов.

МВР

Той подчерта, че децата трябва не само да научат правилата, но и да напомнят на родителите си да ги спазват, включително да не шофират в нарушение и винаги да поставят предпазните си колани.

„Те да са техният коректив и веднага да ги подсещат, защото със своите знания ще помагат на абсолютно всички и най-вече на нас да се борим с това много тежко и страшно явление – смъртността и тежките телесни повреди при пътнотранспортни произшествия“, каза Николов.

Патриарх Даниил призова децата да не възприемат правилата за движение само като теория, а да ги прилагат в ежедневието си. Той обърна внимание, че на пътя те не са сами и трябва да пазят както себе си, така и останалите участници в движението.

„Когато се намираме на пътя, трябва да знаем, мили деца, че там не сме сами, а трябва да внимаваме. Трябва да пазим най-напред себе си, разбира се, но трябва да пазим и другите, които са около нас“, каза патриархът.

Той напомни на учениците да пресичат на пешеходни пътеки, да се оглеждат и да изчакват безопасен момент, вместо да се затичват внезапно на платното. Патриарх Даниил подчерта и значението на грижата към близките и съучениците: „Всяко едно правило, дали на пътя, дали в училище, дали в работата, когато се спазва, е за обща полза“.