Ето кои са те:

Кандидати за общински съветници

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

26. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

28. ЛЕВИЦАТА!

30. НИЕ ИДВАМЕ

42. ВЪЗРАЖДАНЕ

57. Движение за права и свободи – ДПС

61. КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

68. Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

69. Местна коалиция ГЕРБ /ГЕРБ, СДС, ВМРО–БНД, ЗНС, ДБГ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН, Движение Демократично Действие – ДЗ, БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, БДС РАДИКАЛИ, ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, НДСВ, СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“, БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ/

70. Местна коалиция ГЛАС НАРОДЕН (КОД /Консервативно Обединение на Десницата/, ГЛАС НАРОДЕН)

Десет са кандидатите за кметския стол на Кюстендил, регистрирани в Общинската избирателна комисия.- БСП за България;- Български съюз за директна демокрация;Пряка демокрация;- Партия на Зелените;- Левицата!– Възраждане;-Коалиция неутрална България (Комунистическа партия на България, Българска комунистическа партия, Партия на българските комунисти, Нова сила, Русофили за възраждане на отечеството);– Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България;- местна коалиция Алтернативата на гражданите;- местна коалиция ГЕРБ /ГЕРБ, СДС, ВМРО–БНД, ЗНС, ДБГ, Движение Гергьовден, Движение демократично действие – ДЗ, Български гласъ, БДС радикали, Партия консервативна България, НДСВ, Съюз на патриотичните сили „Защита“, България на регионите/.101. Йордан Каменов Тодоров102. Бойко Любомиров Клечков103. Лилия Георгиева Чингарска-Димитрова104. Десислава Георгиева Разсолкова105. Христо Сашов Цуцумански106. Елица Руменова Панева107. Севделин Първанов Атанасов108. Стефан Любомиров Георгиев109. Любослав Любомиров Ковачки110. Георги Давидков Георгиев111. Крум Кирилов Григоров112. Даниел Стойнев Григоров113. Василка Цветанова Кръстева114. Симона Росенова Василева115. Роза Тончева Исионова-Станкова116. Григор Димитров Велинов117. Людмил Василев Стоянов118. Александрина Юриева Стоилова119. Павел Цонев Григоров120. Мариана Илиева Христова121. Станислав Зиновиев Илиев122. Емилия Соколова Христова123. Георги Йорданов Георгиев124. Крум Емилов Ненов125. Мариана Асенова Мицова126. Ангел Димитров Боцев127. Даниела Райчова Алексова128. Стоян Симеонов Ръждавички129. Любомир Методиев Пенев130. Мирослава Георгиева Костадинова131. Антоанета Асенова Ченалова132. Венетка Йорданова Карпузова133. Ясен Евтимов Стипцарски134. Миролюб Николаев Кесев135. Венелин Кръстев Енчев136. Силвия Сашева Митева137. Мирослав Сашов Александров101. Емил Димитров Нейков101. Катя Костова Николова102. Йорданка Стефанова Димитрова101. Стоян Иванов Иванов102. Боян Георгиев Милушев103. Иван Валентинов Мушев104. Йордан Георгиев Лазаров105. Борислав Христов Георгиев106. Владимир Михайлов Давидков107. Димитър Симеонов Гонев108. Димитър Боянов Коцев109. Венелин Евлогиев Дюлгерски110. Кирил Иванов Боцев111. Красимир Василев Пашев112. Красимир Цветанов Цветков113. Силвия Николова Петрова114. Мария Владимирова Комитска115. Марияна Димитрова Даскалова116. Иван Валентинов Миленков117. Олег Мирчов Иванов118. Живко Иванов Неделчев119. Мартин Бойчов Димитров120. Гергина Благоева Гергинова101. Росен Раденков Димитров102. Димитър Иванов Соколов103. Елеонора Чавдарова Чавдарова104. Веселка Василева Хаджийска105. Адриана Крумова Крумова106. Валентина Данчева Николова107. Красимир Ивов Мазнев108. Емилия Николова Николчова109. Антонио Иванов Златковски110. Теодосий Богданов Стоянов111. Михаела Емилова Стойчева101. Милен Атанасов Георгиев102. Богомил Славчев Славов103. Любчо Драганов Върбички104. Румен Любенов Златковски105. Марио Иванов Янев106. Оля Красимирова Тошева107. Марияна Димитрова Александрова108. Кирил Любомиров Кръстев109. Василен Йорданов Крумов110. Васил Стойов Стоянов111. Митко Валентинов Терзийски112. Денислава Драгомирова Крумова113. Красимир Стоянов Василев114. Станимир Атанасов Гергов101. Огнян Огнянов Атанасов102. Димитър Евстатиев Велинов103. Андрей Иванов Димитров104. Константин Димов Дингозов105. Станислав Кирилов Андонов106. Камелия Милчова Гребенарова107. Иван Василев Иванов108. Милена Емилова Ангелова109. Валентин Георгиев Рашев110. Александър Владимиров Ангелов111. Стоян Кирилов Стоилов112. Светослав Димитров Грозданов113. Елена Александрова Манчева114. Румен Тончев Миланов115. Николай Петров Котев116. Александър Ангелов Попов117. Михайл Любенов Марковски118. Деница Цветанова Георгиева119. Божидар Добринов Кадийски120. Светослав Юриев Джонев121. Велизар Александров Райчов122. Ивета Красимирова Николова123. Ирина Евгениева Петрова124. Искрен Йорданов Милошов125. Камелия Младенова Анева - Андонова126. Милена Петкова Стоименова127. Надка Иванова Вучкова128. Ваня Петрова Ризова - Салтирова129. Вероника Кирилова Борова - Спиридонова130. Олег Кирилов Кръстев131. Костадин Павлов Павлев132. Илхан Юкселов Зекиев133. Йордан Борисов Янев134. Заличен135. Олга Анатолиевна Васева101. Юрий Методиев Хранов102. Валери Райчов Янев103. Анита Каменова Пешева-Пенева104. Милена Райчова Георгиева105. Джоана Василева Янчева106. Мартин Божидаров Петров107. Мария Цветанова Младенова108. Васил Александров Двоячки109. Явор Янчов Спиридонов110. Боян Бориславов Илиев111. Ани Маринова Узунова112. Красимир Райчев Ананиев113. Габриела Славиева Борисова114. Десислава Бориславова Димитрова-Несторова115. Константин Рангелов Димитров116. Денислава Димитрова Иванова117. Анжелина Асенова Георгиева118. Владислав Валериев Славков119. Заличен120. Иво Станимиров Барбутски121. Велизара Ивайлова Стефанова122. Огнян Любенов Пешев123. Силия Василева Георгиева124. Весела Георгиева Караджова125. Мирослав Любенов Методиев126. Анетка Радкова Тодорова127. Снежана Методиева Славова128. Крум Руменов Крумов129. Венцеслав Василев Миланов130. Катерина Георгиева Янчева101. Любомир Иванов Стойков102. Владислав Иванов Славчов103. Радослав Кирилов Георгиев104. Любка Иванова Пандурска101. Мира-Йоанна Миркова Атанасова102. Цветомира Стефанова Маринова103. Владислав Кирилов Лехчански104. Росица Стойнева Борисова105. Драгомир Димитров Максимов106. Денис Росенов Шляпарски107. Мартин Василев Маринков108. Красимир Стоянов Велинов109. Кирил Боянов Велинов110. Мария Димитрова Пармакова111. Бисер Иванов Миладинов112. Йордан Сергиев Маноилов113. Татяна Костадинова Спасова114. Константин Стоянов Костов101. Николай Георгиев Златарски102. Христо Иванов Христов103. Габриела Руменова Стоянова104. Катрин Йорданова Лазова105. Елена Миткова Иванова106. Калояна Русева Георгиева107. Теменужка Петрова Стефанова108. Боряна Николова Мирчева109. Татяна Грозданова Андонова110. Юри Андонов Пашев111. Иван Валентинов Дудушки112. Светлана Иванова Точева113. Елена Борисова Манова114. Мартин Руменов Стоянов115. Паоло Миленов Петков101. Здравко Стойнев Милев102. Иван Порфиров Мишков103. Иго Боянов Игов104. Йордан Николов Костадинов105. Тошо Иванов Мухтанов106. Камен Димитров Алексиев107. Антонио Ангелов Николов108. НИКОЛИНА СТОЙОВА ИВАНОВА-ТИКВАРСКА109. Росен Иванов Стоилов110. Николай Валериев Николов111. Кирил Василев Тодоров101. Кристиян Георгиев Иванчов102. Любомир Венцеславов Терзийски103. Андрей Методиев Миленков104. Димитър Йорданов Моралийски105. Илиян Митков Фусков106. Николай Борисов Стамов107. Николай Аделинов Брънзалов108. Росен Димитров Борисов109. Мария Валериева Зарева - Йорданова110. Николай Георгиев Стоянов111. Магдалена Димитрова Илиева - Русимова112. Красимира Христова Мачикова113. Соня Росенова Владимирова114. Георги Илиев Георгиев115. Людмила Григорова Григорова116. Антон Сталинов Георгиев117. Анита Георгиева Спасова118. Любомир Евгениев Иванов119. Галя Методиева Георгиева120. Николай Василев Николов121. Владислав Здравков Йорданов122. Василена Георгиева Георгиева123. Георги Григоров Атанасов124. Димитър Вихъров Табачки125. Ангел Весков Добрев126. Илиан Станиславов Илиев127. Александър Петров Георгиев128. Кирил Михайлов Бачев129. Алекс Асенова Точева130. Василен Крумов Димитров131. Антон Георгиев Гюргин132. Живко Кирилов Живков133. Христомир Любомиров Ников134. Тони Якимов Лучански135. Теменужка Мирчова Банкова136. Виктория Стоянова Анчева137. Емил Тонев Димитров101. Младен Стоянов Ризов102. Йордан Захариев Чипев103. Владислав Димитров Харалампиев104. Кирил Спиров Сираков105. Кирил Драганов Михайлов106. Даниел Владимиров Испорски107. Виолета Генчова Райкова108. Венцислав Евгениев Крумов109. Томислав Христофор Скандалиев110. Кирил Райчов Христов111. Емилия Тончева Костадинова112. Алексей Викторов Ершов113. Емилия Иванова Димитрова114. Мирослав Стоянов Георгиев115. Красимир Пенев Митов116. Станислав Павлов Стоянов101. Петър Георгиев Паунов102. Михаела Ясенова Крумова103. Иван Манолов Андонов104. Маргаритка Йонева Цекина105. Георги Петков Петров106. Васил Калоянов Василев107. Евгени Симеонов Серафимов108. Валери Миланов Йовев109. Евгени Станойков Йорданов110. Йордан Иванов Ангелков111. Асен Иванов Динчев112. Силвия Иванова Янакиева113. Красимир Любомиров Петров114. Росен Асенов Димитров115. Румен Кирилов Гогов116. Кирил Здравков Цонев117. Иван Денчев Коларов118. Мая Боянова Станойкова - Илиева119. Владислав Руменов Паунов120. Даниел Венциславов Младенов121. Реонита Иванова Йорданова122. Йордан Георгиев Петров123. Спиридон Драганов Лещански124. Чавдар Тончев Ненов125. Георги Йорданов Джоглев126. Маргарита Исталиянова Вангелова127. Ясен Георгиев Ангелов128. Адела Руменова Димитрова129. Александър Георгиев Митков130. Галина Крумова Миленкова131. Людмила Георгиева Пухова132. Станислав Любенов Малинов133. Петя Иванова Христова134. Георги Емилов Бакалски135. Бойко Костадинов Соколовски136. Милен Благовестов Порожанов137. Миглена Димитрова Николова101. Кирил Йорданов Станчев102. Камелия Пламенова Борисова103. Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина104. Кирил Василев Кирилов105. Александър Емилов Ханджийски106. Георги Николаев Ганев107. Антон Ивов Антонов108. Валентин Стоянов Темелков