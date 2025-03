Над 300 000 канадски жители са без електричество в части от провинция Онтарио, след като регионът бе връхлетян от ледена буря през уикенда, съобщи компанията доставчик на електроенергия „Хидро Уан“, цитирана от Ройтерс.

Канадската метеорологична служба издаде предупреждения за леден дъжд в Отава, части от Квебек и Онтарио. Опасността от валежи от сняг, преминаващи в леден дъжд, се очаква да бъде в сила до утре сутринта в някои райони.

„Прекъсването на тока основно се дължи на дървета или клони, натежали от ледения дъжд“, написа „Хидро Уан“ на уебсайта си и отбеляза, че съществува опасност от наводнения в централната част на Онтарио.

Ontario Ice Storm Causes Widespread Outages. A severe ice storm swept through Ontario, Canada, causing widespread power outages and significant damage. Over 350,000 customers were affected, with regions like Kawartha Lakes, Peterborough, and Simcoe County…

Над 350 000 потребители бяха засегнати днес следобед от прекъсвания на тока, като се очаква електроподаването да бъде възстановено до 1 април.

Енергийният доставчик „Алектра“ съобщи, че около 35 000 негови клиенти са без ток, основно в Бари – град, разположен северно от Торонто. „Напредъкът (по възобновяване на електроподаването) е бавен заради леда по жиците, но всички налични екипи работят“, се казва в изявление на компанията.

Град Орилия в провинция Онтарио обяви извънредно положение заради бурята, след като продължителните валежи от леден дъжд причиниха мащабни прекъсвания на електричеството, опасни условия по пътищата, паднали дървета и щети по обществена и частна инфраструктура.

Жители на Онтарио написаха в социалните мрежи, че пътищата са затворени заради изкоренени дървета, отбелязва Ройтерс.

Good morning. If you still have power in Ontario this morning, you're in the minority. Ice accretion amounts ranging from 1" to 1.5" has wreaked havoc on the trees here.

Dundonald, Ontario #onstorm