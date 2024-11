Земетресение с магнитуд 4,1 разлюля днес окръг Кахраманмараш, Югоизточна Турция, съобщи правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Земетресението е регистрирано в 10:12 ч. местно време (9:12 бълг. време.) Епицентърът му е бил в град Гьоксун, а дълбочината – 7,1 километра, предава кореспондентът на БТА Нора Чолакова.

По данни на Евросредиземноморския сеизмологичен център земетресението е било с магнитуд 4,2.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.2 || 12 km E of #Göksun (#Turkey) || 5 min ago (local time 10:11:57). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/ptD1tjEcxh