Френският президент Еманюел Макрон стана мишена на купчина домати, хвърлени от недоволен гражданин, при първата му поява пред публика след победата си на изборите през уикенда.

Последните дни Макрон прекара уединен в извънградска резиденция, а след това в Елисейския дворец, обмисляйки съставянето на ново правителство след победата си над крайнодясната лидерка Марин льо Пен в неделя.



Еманюел Макрон спечели втори мандат като президент на Франция

Но отразявайки обещанието си да обедини разделена Франция, той избра за първото си следизборно посещение френския град Сержи-Поантоаз в близост до Париж - район с ниски доходи, където крайнолевият кандидат Жан-Люк Меленшон излезе начело на първия тур на гласуването на 10 април.



🇫🇷 St Christophe market in Cergy-Pontoise. From the crowd, a projectile (tomato) thrown at Emmanuel Macron. The security service then opened an umbrella to protect the president. "Projectile!" can we hear shouted in the entourage of the president. pic.twitter.com/8ilT82M6gZ