Джо Байдън за последен път като президент на Съединените щати участва в церемонията по запалването на коледните светлини във Вашингтон. Събитието в четвъртък вечерта отбеляза последния празничен сезон на Байдън и първата дама Джил Байъдън в Белия дом.

Традицията е на 102 години и тазгодишното дърво беше украсено в червено и златисто.

Tonight, just outside of the White House, we illuminated the National Christmas Tree – a single spruce that embodies this season of peace and light.



The peace we feel as we reflect on our blessings.



The light we see as we gather with loved ones and cherish our time together. pic.twitter.com/uRT1FO4KYA