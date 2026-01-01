Двама украинци на над 80-годишна възраст са сред четиримата убити при руски атаки срещу Украйна през нощта, при които бяха ударени енергийни съоръжения в четири области, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Атаките бяха извършени часове, след като американският президент Доналд Тръмп призова Киев да се съгласи на мирно споразумение с Русия, отбелязва агенцията.

Отношенията между САЩ и Украйна са сериозно обтегнати, а украинският президент се оплака, че не е бил предупреден за ракетни удари, както и от ограничения в сателитната система на Илон Мъск - “Старшийлд”.

Украинската полиция съобщи, че двама са убити в столицата Киев, където дрон се вряза в жилищна сграда. Други двама души - 83-годишен мъж и 81-годишна жена, са убити край североизточния град Харков.

Премиерът Сергий Корецки информира, че Русия е атакувала електроцентрали в Киевска, Волинска, Одеска и Миколаевска област, както и граждански бизнес обекти в две други области.

Мащабна руска атака срещу Украйна: Четирама души са загинали, повредени са и ключови енергийни съоръжения

Ударени са и университетска сграда и търговски център в Централна Украйна, а ранени хора има в Полтавска, Лвовска, Черкаска и Черниговска област, добави той.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че силите му са поразили складов комплекс, използван за съхранение на дронове в централния украински град Полтава, както и електрическа подстанция, използвана за електроснабдяване на украинския отбранителен и индустриален сектор и на логистични центрове в Киев.

Ударен е и кораб с военен товар, пътуващ към пристанището в Одеса.

Ударите са част от засилената кампания на Москва да нанесе щети на украинската енергийна мрежа преди зимата, въпреки американския натиск за прекратяване на продължилата повече от четири години война.

Вчера американският Тръмп призова Украйна да подпише споразумение за разрешаване на конфликта и каза, че Москва е готова да го направи.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф днес се срещна с руския президент Владимир Путин за разговори за Украйна в Санкт Петербург - втория по големина град в Русия. Губернаторът на Ленинградска област, в която е разположен града, каза, че руските сили са свалили три дрона над областта.