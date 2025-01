Украинската армия е нанесла удар по супермаркет в контролирания от Русия източноукраински град Донецк, ранени са поне двама души, предаде Vesti.bg, позовавайки се на Ройтерс. ТАСС съобщава за четирима пострадали.

Засега няма данни от украинска страна. Снимки в социалните медии показват изгорен автомобил пред разбита кръгла сграда, но достоверността им не е проверена, подчертава Ройтерс. Според запис от видеорегистратор от намиращ се наблизо автомобил супермаркетът е бил засегнат от голяма експлозия и пламъците са се издигнали в небето.

Според ТАСС са причинени щети и на други сгради, както и на около 15 превозни средства.

The Ukrainian Armed Forces launched a missile strike on a supermarket in Donetsk, injuring at least three civilians. pic.twitter.com/5TDRR1jAVK