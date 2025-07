Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че се е договорил с компанията "Кока-Кола" (Coca-Cola) да използва в едноименната си газирана напитка тръстикова захар вместо високофруктозен царевичен сироп, предадоха световните агенции.

„Говорих с "Кока-Кола" да използват ИСТИНСКА тръстикова захар в колата в Съединените щати и те се съгласиха да го направят“, написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл" (Truth Social).

Той поздрави ръководителите на концерна, обещавайки че за тях това ще бъде "много добро решение".

В изявление „Кока-Кола“ благодари на Тръмп за "ентусиазма му към нашата култова марка" и допълни, че скоро ще сподели "повече подробности за новите иновативни предложения в продуктовата гама на "Кока-Кола", без да потвърждава каквато и да е промяна в съставките.

В няколко държави, включително Мексико и Австралия, "Кока-Кола" се произвежда с тръстикова захар, за разлика от американската версия, в която се използва по-евтиният и по-дълготраен високофруктозен царевичен сироп.

Компанията все пак предлага на американските си клиенти напитка с истинска захар, внасяйки кола в стъклени бутилки от Мексико. В същото време връщането на захарта в производството в САЩ може да засегне производителите на царевица, чиито добиви се използват в изкуствените подсладители.

"I have been speaking to @CocaCola about using REAL Cane Sugar in Coke in the United States, and they have agreed to do so. I’d like to thank all of those in authority at Coca-Cola. This will be a very good move by them — You’ll see. It’s just better!" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/9L27oxlYUj — The White House (@WhiteHouse) July 16, 2025

"Замяната на високофруктозния царевичен сироп с тръстикова захар няма смисъл", заяви в изявление президентът и главен изпълнителен директор на Асоциацията на преработвателите на царевица Джон Боде. "Президентът Тръмп се застъпва за работните места в американското производство, за американските фермери и за намаляване на търговския дефицит. Замяната на високофруктозния царевичен сироп с тръстикова захар ще коства хиляди работни места в американското производство на хранителни продукти, ще понижи доходите на фермите и ще увеличи вноса на чуждестранна захар, и всичко това без никаква полза за храненето", допълни той. Акциите на "Арчър-Даниълс-Мидланд къмпани" (Archer-Daniels-Midland Company), основен производител на царевичен сироп, поевтиняха с около 6 процента в следборсовата търговия в САЩ след изявлението на Тръмп.

Самият Тръмп е известен с това, че пие диетична кока-кола - версия на напитката без захар и с изкуствени подсладители, и е толкова голям неин почитател, че на бюрото му в Овалния кабинет е инсталиран червен бутон, който натиска, за да му донесе някой иконом от напитката. Въпреки пристрастието му обаче отношенията му с компанията не винаги са били сладки.

В поредица от публикации през 2012 г. Тръмп предположи, че диетичната сода може да е свързана с наддаването на тегло, а накрая написа: "Компанията "Кока-Кола" не е доволна от мен - няма страшно, аз пак ще продължа да пия този боклук".

Години по-късно, на срещата на върха на Г-20 през 2017 г., бутилка диетична кола може да се види до стола му. През 2018 г. "Ню Йорк Таймс" съобщи, че той пие по десетина диетични коли дневно.