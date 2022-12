At about 7:40 this morning, a multi-vehicle collision occurred on the Zhengxin Yellow River Bridge from north to south due to heavy fog. Currently, the injured have been sent to the hospital, and rescue work is being carried out in an orderly manner.#Zhengzhou pic.twitter.com/Emj0jIQFEs — Zhengguan (@ZhengguanCN) December 28, 2022

The accident on the Zhengxin Yellow River Bridge in #Zhengzhou City involved more than 200 vehicles and resulted in one death pic.twitter.com/c9jYiz9xAO — China Perspective (@China_Fact) December 28, 2022

About 200 cars crashed and piled up on a bridge over the Yellow River in Zhengzhou, Henan province, due to heavy fog in the morning, according to local traffic radio. Four vehicles were pulled away as of 10.55 a.m. Rescue work is underway, with no death reported so far. pic.twitter.com/9EiTSEDTHJ — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) December 28, 2022

с участието на стотици автомобили, съобщи държавната телевизия CCTV, а кадрите от произшествието показват сцени на хаос.микробуси и камиони - много от които са се сблъскали един в друг - натрупани на един участък от магистралата в гъста мъгла. Други вирусни видеоклипове, публикувани в интернет, показват останките на няколко автомобила, които са се блъснали в други.Инцидентът е станалблизо до град Джънджоу, провинция Хенан, и в него са участвали най-малко 200 превозни средства, съобщават държавните медии."Днес сутринтасе появи внезапно натрупване на мъгла, което предизвика пътнотранспортно произшествие, включващо сблъсък на няколко превозни средства", цитира CCTV властите в Джънджоу и добавя, че в резултат на това е загинал един човек.Скоро след произшествието са билии в момента мястото на катастрофата се разчиства, за да може движението да бъде нормално възобновено.Пътните произшествия са често срещани в Китай поради липсата на строг контрол на безопасността. През септември 27 пътници загинаха, след като автобус, превозващ ги до карантинни пунктове в югозападната провинция Гуейджоу, се преобърна на магистрала.