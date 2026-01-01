Сръбската обществена телевизия RTS е потвърдила, че ще участва в „Евровизия 2027“ в Бургас пред немскоезичния уебсайт ESC kompakt, посветен на песенния конкурс.

RTS, която „досега запазваше мълчание, потвърди ексклузивно пред нас, че ще бъде в Бургас - сръбската RTS наистина ще участва в „Евровизия“ догодина”, пише изданието.

Въпреки че много фенове смятат страната за сигурен участник, през последните седмици се появиха слухове за евентуално оттегляне, отбелязва ESC kompakt. Обикновено сръбската телевизия обявява приема на кандидатури за националния селекционен процес най-късно до септември, но тази година такава информация липсваше.

Смяната в ръководството на RTS също породи съмнения относно продължаването на участието. Преди няколко месеца сръбската медия назначи нов генерален директор - Маня Гърчич.

В сръбските медии и фен блогове се появиха спекулации, че нейното управление може да доведе до промяна в подхода към „Евровизия“ или дори до оттегляне. В отговор на запитване от страна на ESC kompakt обаче, от RTS дадоха ексклузивно уверение, че ще бъдат в Бургас, отбелязва уебсатът. В кратък имейл отделът за връзки с обществеността потвърди, че Сърбия със сигурност ще участва в конкурса „Евровизия“ 2027. От телевизията все още не са предоставили подробности относно начина на избор на песента или конкретните срокове и дати.

Междувременно в сръбските медии се спекулира, че националният конкурс Pesma za Evroviziju може да не бъде използван за определяне на представителя. Организирането на национален подбор все още е възможно, стига RTS да започне приема на кандидатури в следващите дни. По-вероятно обаче изглежда да се прибегне до вътрешен избор. Същевременно мащабна петиция от фенове, събрала над 50 000 подписа, настоява суперзвездата Йелена Карлеуша да бъде изпратена в Бургас. Наскоро тя потвърди интереса си към участие в „Евровизия“, като по непотвърдени данни вече разполага с подходяща песен, пише ESC kompakt.

На „Евровизия 2026“ във Виена българската изпълнителка Дара се яви под номер 12 и събра 516 точки, като бе фаворит и на публиката, и на журито. След първата победа за страната ни в историята на конкурса по регламент ще бъдем домакини на следващото издание на „Евровизия“ догодина, което ще се проведе в Бургас.