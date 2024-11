Главният изпълнителен директор на социалната мрежа Bluesky, Джей Грабър, направи грешка по време на интервю за BBC, като погрешно заяви, че минималната възраст за ползване на платформата е 18 години.

В действителност, възрастовата граница е 13 години, както уточни говорител на компанията след интервюто.

Въпросът дали младите хора трябва да могат да използват социалните медии е гореща тема в световен мащаб, като Австралия внесе законопроект забраняващ социалните медии за лица под 16 години, а Обединеното кралство казва, че подобно действие ще бъде обсъдено.

Not one bit after it came out their CEO doesn’t know how old you have to be to sign up for an account.



She said 18, it’s actually 13. Should be 18 though, given the mass amount of disgusting fucks that creep around on it. pic.twitter.com/wNY1sQcd5d