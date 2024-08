Closing Ceremony at the #Olympics



Satan plays ball. The image of falling from heaven to earth is a description of the fall of the devil, expelled by God from Paradise. Dark music. Low vibrations. Satan descends on the map of the Earth in the stadium…



Wow. 🤮 pic.twitter.com/76DrAgwmjh — 𝕊𝕔𝕒𝕣𝕪 𝔼𝕝𝕖𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟 𝔻𝕖𝕟𝕚𝕖𝕣 🇺🇸 (@nomandatesco) August 12, 2024

The Olympics Closing Ceremony look by ✨Kevin Germanier✨, made of 20.000 beads, inspired by the Golden Record sent to space with all human and Earth information. 🪡 pic.twitter.com/uuIee4VaAZ — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) August 11, 2024

🔥🚨HAPPENING NOW: The Golden Voyager greets the Winged Victory of Samothrace in front of the world’s eyes at the Paris World Olympics Closing Ceremony. Many viewers are already claiming this appears to be occult or ‘satanic’ imagery. pic.twitter.com/UZ3ybPWLIS — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 11, 2024

Google News Showcase

Instagram

Тази неделя Париж каза "au revoir" на Олимпийските игри, след като завесата се спусна заЗа разлика от церемонията по откриването, церемонията по закриването реши да пренесе зрителите наа не по парижките улици, за да се сбогуват със състезанията. Въпреки това, подобно на екстравагантното откриване на турнира, церемонията по закриването не можа да протече без да бъде подложена назаради нейната символика.Някои потребители на социалните медии твърдяха, че са видели, включващи персонаж, наречен ",който бродеше по безжизнена, опустошена земя и се среща със статуята на крилатата победа от Самотраки - един от най-известните и емблематични експонати в Лувъра.По пътя си Златният пътешественик се натъква накакто и на тълпи от акробатични изпълнители - или последователи - които привидно"Богинята на победата,, приема формата на един от най-известните и емблематични експонати в музея Лувър", каза Хейзъл Ървайн.Но въпреки обяснението мнозина смятат, че символиката на използването назаедно с неидентифициран главен герой и тълпи от последователи им се струва "" - някои дори я заклеймяват като "сатанинска"."Еднокрил ангел без глава се издига в небето като сатанинска златна рогата птица по време на церемонията по закриването на Олимпийските игри в Париж", казва един потребител в социалната медия X.Няма достоверни доказателства или общоприето убеждение, че "Златният пътешественик" от Олимпийските игри има някаква сатанинска връзка. Крилатата победа от Самотраки, известна също като Нике от Самотраки, е древногръцка статуя, датираща от около. Тя е шедьовър на елинистическото изкуство, представящ гръцката богинята Нике, олицетворение наСкулптурата, която понастоящем се намира в Лувъра в Париж,Въпреки това, зрителите не бяха убедени."Церемонията по закриването на Олимпийските игри е направоlmao", написа един човек в Туитър на X заедно с видео на "Златния пътешественик"."Церемонията по закриването на Олимпийските игри включва ангел без глава и ръце с нещо, което изглежда е(Златният пътешественик)", добавя друг.Подобни твърдения бяха направени и след церемонията по откриването на Олимпиадата в Париж, когато организаторите имитираха библейската сцена на Исус Христос и картината "Тайната вечеря" с драг изпълнители, транссексуален модел и певец, облечен като, гръцкия бог на виното и удоволствията.