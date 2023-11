Рапър подари на мама „Бентли“ и $ 1 млн. за ЧРД

, побои и сексуален трафик по дело, заведено от американската аренби певица Каси във връзка с тяхната десетилетна връзка, предадоха световните осведомителни агенции.В иска, подаден срещу продуцента и музикален магнат във, Каси, чието рождено име е Касандра Вентура, твърди, че Кумс я е въвлякъл в своя „показен, забързан и изпълнен с наркотици начин на живот“ скоро след като се запознала с него и подписала договор с лейбъла му, когато тя била на 19, а той на 37 години през 2005 г.„,категорично отрича“ обвиненията.Самата Вентура, която сега е на 37 години, каза, че Кумс, който сега е на 54 години, е започнал да злоупотребява с нея веднага щом връзката им е започнала.В иска се твърди, че музикантът бил „склонен към неконтролируема ярост“, подлагал Каси на „жестоки“ побои, при които я удрял, ритал и тъпчел. Твърди се, че я е дрогирал насилствено и я е принуждавал да прави секс с други мъже, докато той е мастурбирал и ги е снимал.В иска се казва, че когато през 2018 г. тя се опитала да прекрати връзката,в Лос Анджелис и я изнасилил.най-накрая съм готова да разкажа историята си и да говоря от свое име и в полза на други жени, които се сблъскват с насилие и злоупотреба във връзките си“, казва Вентура в изявление.Адвокатът Брафман нарече твърденията й „лъжи“.„През последните шест месеца г-н Кумс беше подложен на. долара под заплахата да напише унищожителна книга за връзката им, което беше недвусмислено отхвърлено като грубо изнудване“, се казва в изявлението му. „Въпреки че оттегли първоначалната си заплаха, г-жа Вентура сега прибягва до подаване на иск, изпъстрен с необосновани и възмутителни лъжи, целящ да опетни репутацията на г-н Кумс и да потърси заплащане“, добави юристът.отговори в изявление, че Кумс ѝ е предложил „осемцифрена сума, за да я накара да замълчи и да предотврати завеждането на този иск. Тя отхвърли усилията му и реши да даде гласност на всички жени, които страдат в мълчание“.Кумс е сред най-влиятелните хип-хоп продуценти и лидери през последните три десетилетия.Двамата с Вентура започват да се срещат през 2007 г. и поддържат връзка от време на време повече от десетилетие.хит сингъл Me & U, който през" за хип-хоп сингли. Песента е водещият сингъл от единствения ѝ студиен албум, който е със същото заглавие.Като актриса Каси участва в няколко телевизионни и филмови проекта, сред които Empire на Фокс, Step Up 2:The Streets и Spenser Confidential.в хип-хопа, прокарвайки пътека с няколко организации, свързани с известното му име. Той е основател на Bad Boy Records и трикратен носител на „Грами“, който е работил с множество изпълнители от най-високо ниво, сред които Ноториъс Би Ай Джи, Мери Джей Блайдж, Ъшър, Лил Ким и др.Магнатът създава модната линия за дрехи Sean John,с фокус върху музиката и продуцира риалити шоуто Making the Band за Ем Ти Ви.Тази година той издаде петия си студиен албум The Love Album: „Off the Grid“, който спечели две номинации за „Грами“ този месец.