Жител на американския щат Калифорния научил за съществуването на брат си благодарение на прогнозата за времето, съобщи Daily Mirror.

Един ден, докато гледал прогнозата за времето, Ранди Уейтс забелязал мъж на име Еди Уейтс, който бил интервюиран. Американецът се обадил на дъщеря си и я помолил да погледне мъжа със същата фамилия. „Видях чертите на лицето на Еди и осъзнах, че той наистина много прилича на баща ми в очите. Направих проучване, намерих името му, проучих всичко, което можах“, обясни момичето.

В резултат на това се оказа, че Еди е брат на Ранди. Мъжете се свързали и си разменили снимки. Благодарение на Еди брат му най-накрая успя да види как изглежда баща им, когото никога не е срещал. След имейл общуване и по телефона, намерилите се братя се срещнали на 6 февруари.

