Правителството на Кения използва, за да образова момичетата относно менструалното здраве. Чрез приложението Oky Kenya потребителите могат да получат достъп до информация заЦелта е да се разсеят митовете и погрешните схващания за менструацията и да се предпазят, предаде Voice of America/VOA.В телефонния център на LVCT Health в Найроби служители отговарят на телефонни обаждания и текстови съобщения от цялата страна. Те казват, че повечето въпроси са свързани сСпоред УНИЦЕФ в Кения менструацията често е забулена вАгенцията казва, че тийнейджърките често търсят информация за това в интернет, но това, което намират, не винаги е точно.За да им помогнат,създадоха Oky Kenya - мобилно приложение, което позволява на тийнейджърките да научат повече за тялото си насаме.„То им казва, че да имаш менструация, е нещо нормално. Това не е нещо, от което трябва да се срамуват. Чрез приложението те ще могат да знаят къде могат да получат и продукт, от който се нуждаят. Също така получаватзащото някои хора не знаят защо имат менструация. Те се чудят: „Защо кървя?“ - обяснява Кейт Огуту, здравен консултант в LVCT.Сисилия Локу е една от повече от. Локу, майка на едно дете, казва, че бременността ѝ в тийнейджърска възраст е можела да бъде избегната, ако е получила информацията, налична в приложението.„Ако разполагах с тази информация, като това приложение можеше да предскаже менструацията ми, безопасните ми дни, кога съм в овулация, нямаше да съм бременна, нямаше да съм“.Според няколко здравни организации по света въздържанието - въздържане от всякакви форми на сексуална активност - е единствениятРазличните форми на контрацепция, като например използването на противозачатъчни хапчета или презервативи, същоПотребителите на Oky Kenya могат не само да проследяват менструалния си цикъл в приложението, но и да изпращати да научават за правата на репродуктивното здраве.Кейт Киама е директор „Програми и въздействие“ в She's The First, базирана в САЩ организация в подкрепа на момичетата, която работи в Кения и подкрепя приложението. Тя казва, че иновации като приложението са необходими в общество, което избягва да обсъжда сексуалното и репродуктивното здраве.''Наставниците са особено, независимо дали става въпрос за пубертета, дали за менструалната хигиена. Можете да си представите момиче, което идва от общност, която смята, че менструацията е такова табу, това момиче няма кой да му обясни, че това е естествен биологичен процес'', казва Киама.По данни на Министерството на здравеопазването средноВ телефонно интервю заместник-ръководителят на министерството Джанет Муле казва, че бедността и липсата на образование, особено в отдалечените райони, влошават случаите.През 2022 г. държавата създаде 10-годишна политика за репродуктивно здраве, в която са описани действия за намаляване на бременността сред тийнейджърите, като например насърчаване на познанията за менструалния цикъл и използването на контрацептиви.Кенийските власти вярват, че инструменти като приложението Oky Kenya ще помогнат на тийнейджърките да получат