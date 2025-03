Жителите отчаяно търсят оцелели в срутените сгради, докато вторичните трусове разтърсват опустошения град Мандалай, два дни след силното земетресение, което отне живота на повече от 1600 души в Мианмар и на най-малко 17 в съседен Тайланд, предаде АФП.

Първоначалният трус с магнитуд 7,7 по Рихтер удари близо до централния мианмарски град Мандалай в ранния следобед на 28 март, а минути по-късно последва вторичен трус с магнитуд 6,7 по Рихтер.

Трусът срути сгради, събори мостове и изкриви пътища, като в града с население над 1,7 млн. души се наблюдаваха масови разрушения.

