US Resident, Stoneman Willie Kept In Funeral Home For 128 Years Now Set For Proper Burial | Sahara Reporters https://t.co/pgvbNbN53L pic.twitter.com/55NJ6aBf0R — Sahara Reporters (@SaharaReporters) October 4, 2023

After getting accidentally mummified 128 years ago, Stoneman Willie finally got a funeral. pic.twitter.com/YIoGhSAAm1 — DW News (@dwnews) October 3, 2023

A mummified man known as Stoneman Willie will receive a proper burial after being on display at a funeral home in Reading, Pennsylvania, for 128 years https://t.co/j3ay0sCkvc pic.twitter.com/ESUZAhSfV9 — Reuters (@Reuters) October 2, 2023

Американец ще бъдеПрез цялото това време тленните му останки са билив Пенсилвания, съобщи SkyNews.Известен като Стоунмен Уили,г. от бъбречна недостатъчност. Той попада зад решетките след като е арестуван за джебчийство. При арестаи така самоличността му остава неизвестна в продължение на много години, а властите не успяват да се свържат с негови роднини.Уили е, който е експериментирал с нови техники за балсамиране. Облечен в костюм с папийонка, над столетие тялото му лежи в ковчег в погребалния дом.от времето, а плътта му прилича на обработена кожа.Сега с помощта на открити исторически документи самоличността му е идентифицирана и името му ще бъде изписано върху надгробния му камък, когато тялото му бъде погребано. Планирано е това да стане на 7 октомври.. Ние го наричаме нашия приятел Уили“, каза директорът на погребалния дом Кайл Бланкенбилър.Ковчегът на Стоунмен Уили беше пренесен накато част от парада за града. Така най-сетне той ще намери вечен покой.