Носителката на "Грами", която е майка на покойната певица, почина на 91 години, съобщиха световните осведомителни агенции.Сиси ев музиката като Елвис Пресли и Арета Франклин.Соул и госпъл изпълнителката е починала в понеделник сутрин в Ню Джърси. Сиси Хюстън боледуваше от Алцхаймер.Тя беше силна и извисяваща се личност, жена с дълбока вяра и убеждения, която беше отдадена на семейството и нашата общност, каза снахата на Сиси Хюстън Пат Хюстън в изявление.Сиси Хюстън, чието рождено име е Емили Дринкард, започва да пее в църквата от съвсем ранна възраст. След госпъла се насочва към поп музиката. През 60-те години става част от групата "Суит инспирейшън", в която участват още Дорис Трой и Ди Ди Уоруик. "Суит инспирейшън" са беквокалистки в записи на хитовете на Арета Франклин Think и (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, работят заедно с Ван Морисън и Дъсти Спрингфийлд.Когато приключихме съвместната си работа, той ми подари гривна, на която беше изписано името ми, разказва Сиси Хюстън за спомените си с Елвис Пресли. Автобиографията на певицата How Sweet the Sound ("Колко сладък е звукът") излиза през 1998 г.След четири успешни албума Хюстън напуска групата и започва забележителна соло кариера.Сиси Хюстън е записалав различни стилове. Нейните беквокали могат да бъдат чути в записи на Чака Кан, Джими Хендрикс, Бионсе, Пол Саймън, Уитни Хюстън и много други. Двата й госпъл албума, наградени с "Грами", са Face to Face и He Leadeth Me.Уитни Хюстън дебютира в национален телевизионен ефир с песента на Арета Франклин The Merv Griffin Show. Сиси Хюстън пее заедно с нея. Гласът на Сиси звучи в първия платинен албум на Уитни. Двете пеят заедно на концерти.Наркотиците постепенно увреждат гласа на Уитни Хюстън. След смъртта й през 2012 г. Сиси обвинява съпруга на дъщеря си Боби Браун и написва книгата Remembering Whitney ("Да помним Уитни"), излязла през 2013 г. През 2015 г. почина дъщерята на Уитни и внучка на Сиси - Боби Кристина Браун.Сиси Хюстън има. Големият й син Гари е от брака с Фреди Гарланд. Гари участва като певец в много от турнетата на Уитни Хюстън, която е от втория брак на Сиси с продуцента Джон Ръсел Хюстън, продължил от 1959 до 1990 г. Сиси има още един син - Майкъл.