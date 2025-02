Ага Хан, който на 20-годишна възраст става духовен водач на милионите мюсюлмани исмаилити по света, почина на 88-годишна възраст, съобщи Пи Ей мидиа/ДПА.

Неговата фондация "Ага Хан" обяви на уебсайта си, че Карим ал-Хусаини, 49-ият наследствен имам на шиитските мюсюлмани исмаилити, е починал във вторник в Португалия, заобиколен от семейството си.

Роденият в Швейцария през 1936 г. имам, филантроп и успешен бизнесмен имаше швейцарско, британско, френско и португалско гражданство.

His Highness Prince Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49th hereditary Imam of the Shia Ismaili Muslims and direct descendant of the Prophet Muhammad (peace be upon him), passed away peacefully in Lisbon on 4 February 2025, aged 88, surrounded by his family. Prince Karim Aga Khan… pic.twitter.com/bxOyR0TyZr — Aga Khan Development Network (@akdn) February 4, 2025

Третиран като държавен глава, Ага Хан получава титлата "негово височество" от покойната кралица през юли 1957 г., две седмици след като дядо му Ага Хан III неочаквано го прави наследник на 1300-годишната семейна династия като лидер на мюсюлманската секта на исмаилитите.

През 2008 г. покойната британска кралица Елизабет II беше домакин на вечеря в чест на Ага Хан в Бъкингамския дворец.

Активистката и носителка на Нобелова награда Малала Юсафзай предаде своите "най-дълбоки съболезнования" на семейството и близките на Хан.

"Нека душата му почива в мир", написа тя в публикация в "Екс".

"Неговото наследство ще продължи да живее чрез невероятната работа, която той водеше за образованието, здравеопазването и развитието по света."

I am deeply saddened by the news that His Highness Prince Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, has passed away. He was a symbol of peace, tolerance and compassion in our troubled world.



I express my deepest condolences to His Highness’s family and the Ismaili community. pic.twitter.com/VvXCrq8zPQ — António Guterres (@antonioguterres) February 4, 2025

Британският крал Чарлз III е "дълбоко натъжен" от смъртта на Ага Хан, който беше негов "личен приятел от много години", съобщи кралски източник.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви: "Дълбоко съм натъжен от новината, че Негово височество принц Карим ал-Хусаини, Ага Хан IV, е починал. Той беше символ на мира, толерантността и състраданието в нашия размирен свят. Изразявам най-дълбоките си съболезнования на семейството на негово височество и на общността на исмаилитите“.

Фондация "Ага Хан“ заяви, че съобщението за неговия наследник ще бъде направено по-късно.

Saddened by the passing of His Highness the Aga Khan, Mawlana Shah Karim Al-Hussaini—a visionary leader devoted to humanity, education, and progress.



My heartfelt condolences to his family and the Ismaili Shia Muslim community in India and across the world. pic.twitter.com/hJq1nXTTQm — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 5, 2025